Peaje del Huerna en La Magdalena. P. L.

Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)

El Principado ayudará a la Comisión Europea a llevar el caso a los tribunales pero evita toda crítica al Ministerio de Transportes

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:49

El futuro del peaje del Huerna seguirá en discusión. Tras años de análisis la Comisión Europea concluyó que el contrato que concede a Aucalsa ... el derecho a cobrar por circular en la infraestructura hasta 2050 vulnera la normativa. En julio emitió un dictamen motivado, concediendo dos meses al Gobierno de España para «adoptar las medidas necesarias» en aras a reponer la legalidad. «De no hacerlo, la Comisión podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)», previno.

