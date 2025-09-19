El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El peaje de La Magdalena, en la autopista del Huerna, que une Asturias con la Meseta. J. M. Pardo

UGT y CC OO, dispuestos a salir a la calle para acabar con el «atraco» del peaje del Huerna

Lanero pide al Gobierno central acabar con el peaje por «injusto e ilegal» y Zapico insta a Adrián Barbón a ponerse «al frente de la pancarta»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:53

Los sindicatos lo tienen claro. Si el Gobierno central no escucha la demanda social de Asturias de suprimir el peaje del Huerna, «no nos ... quedará más remedio que gritarlo y exigirlo en las calles», advierte el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, mientras que su homólogo en CC OO, José Manuel Zapico, da un paso más e insta al presidente del Principado, Adrián Barbón, a ponerse «al frente de la pancarta» para exigir «lo que es de justicia».

