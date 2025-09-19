UGT y CC OO, dispuestos a salir a la calle para acabar con el «atraco» del peaje del Huerna

Los sindicatos lo tienen claro. Si el Gobierno central no escucha la demanda social de Asturias de suprimir el peaje del Huerna, «no nos ... quedará más remedio que gritarlo y exigirlo en las calles», advierte el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, mientras que su homólogo en CC OO, José Manuel Zapico, da un paso más e insta al presidente del Principado, Adrián Barbón, a ponerse «al frente de la pancarta» para exigir «lo que es de justicia».

Desde UGT se reclama al Gobierno central que aporte una «solución inmediata» al peaje, al que Lanero calificó de «injusto» y «ahora también ilegal». Recordó el sindicalista que el problema «fue creado por el PP cuando gobernaba», pero advirtió de que «tan culpable es el que mata como el que sujeta por la pata». El dirigente sindical subrayó que el Ejecutivo central debe «ponerse al lado del Gobierno de Asturias» y atender su reivindicación, porque la actual situación condena a los asturianos a «pagar un peaje sí o sí» cada vez que entran o salen de la región. Lanero entiende que este peaje «limita económicamente, aísla, discrimina y hace a Asturias más insignificante como sociedad y como comunidad autónoma», por lo que UGT dice estar dispuesto a salir a la calle.

Hacer oír la voz de Asturias

Desde CC OO recuerdan que llevan tiempo reivindicando un frente social por las infraestructuras, una movilización en la que se haga oír la voz de Asturias. Y ahora, con el varapalo que ha supuesto la respuesta del Gobierno central a la Unión Europea, «se ha pasado del hartazgo a la indignación». Por ello, la formación que lidera Zapico insta «al Gobierno asturiano, con su presidente Adrián Barbón a la cabeza, a ponerse al frente de la pancarta y reivindicar lo que es de justicia: la eliminación del peaje del Huerna». Máxime después de conocerse el dictamen de la Comisión Europea y su requerimiento al Gobierno central ya que ahora, reconoce Zapico, la sensación de la ciudadanía es de «atraco permanente». El dirigente sindical exige soluciones y lamenta que hasta la fecha lo único que se escucha es un «reparto de culpas». «No nos merecemos que las infraestructuras de Asturias sean historias interminables de incumplimientos o de obras eternas», denuncia. «Es cuestión de dignidad, urge una fuerte movilización en defensa de nuestras infraestructuras y por la supresión real del peaje del Huerna, y el Gobierno regional debe liderarla», insiste.