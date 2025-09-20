–¿Qué balance hace de los dos años de Gobierno de coalición en Asturias?

–Pues muy positivo. Hay que recordar que hay muy pocas ... comunidades autónomas que tengan mayorías absolutas. La fragmentación parlamentaria es una realidad con la que tenemos que convivir y lo importante es saber gobernar la complejidad. Creo que el presidente de Asturias lo ha hecho muy bien, se llegó a un buen acuerdo de gobierno con Izquierda Unida. Es un pacto que goza de muy buena salud a diferencia de otras counidades donde hubo pacto de PP y Vox y todos saltaron todos por los aires.

–Los hay en el PSOE asturiano que no opinan igual, Uno de ellos es el presidente de la Junta General, que en una entrevista con EL COMERCIO cuestionó ese acuerdo y decisiones y estrategias del PSOE.

–Yo respeto tanto a Juan Cofiño y le tengo tal aprecio personal que no voy a polemizar con él. Eso no significa que esté de acuerdo con él, que no lo estoy.

–¿Se dio por aludida en alguna de sus afirmaciones?

–No, no me he dado por interpelada en nada de lo que ha dicho.

Acuerdos con el PP

–Entre otras cosas Cofiño defiende que si el PP ganara las elecciones en Asturias, el PSOE debería facilitar la gobernabilidad.

–Yo creo que este es un debate que sólo le interesa a un Partido Popular que parece que ya está buscando recambio de líder y que lo único que le interesa es intentar generar este debate para trasladar la sensación de que tiene alguna opción de ganar las elecciones. Pero el PP no tiene ninguna opción de ganarlas, por lo tanto eso nunca se va a dar.

–¿Pero si se diera ese escenario?

–Yo no hablo sobre política ficción ni sobre los sueños de los líderes de la oposición. Y reitero, en Asturias nunca se va a dar ese escenario porque todos los indicadores que tenemos de todo es el actual presidente de Asturias, Adrián Barbón, es imbatible. Es el líder más conocido, el más valorado, y esa posibilidad de que el PP gobierne nunca se va a dar y, por lo tanto, no voy a facilitar un debate a la derecha ficticio que busca es intentar utilizarlo para sentar un liderazgo muy débil.

–El debate no lo ha abierto el PP, sino un compañero suyo, el señor Cofiño.

–Bueno, es que yo creo que el presidente de la Junta hablaba más a nivel nacional que a nivel de Asturias.

–¿Qué le parece el Álvaro Queipo como líder de la oposición y su estrategia?

–Bueno, es lo de siempre del Partido Popular de Asturias. No ha cambiado nada en en los últimos 20 años. Creo que es sucursalismo puro y duro de Madrid. Intenta traer esa confrontación tan agria que se hace dentro de la M-30, lo que demuestra que no tiene una alternativa política ni un proyecto de comunidad autónoma. Lo que le pasa al presidente del PP de Asturias es que ha intentado desde que lo nombraron imitar a Adrián Barbón en todo. Queipo Ha intentado clonarse con el presidente del Principado, pero claro, es una mala copia. Y la gente lo sabe porque Adrián Barbón no dice lo que la gente quiere escuchar, sino lo que opina de verdad sobre los asuntos.Sin embargo, eh el líder transitorio del PP intentar decirle a cada uno lo que quiere escuchar.

–¿Dónde le veremos en 2027?

–Madre mía, en 2027... Mire, lo único claro es que mi futuro más próximo es ir a buscar a mi hijo al colegio. Dentro de dos años, pues no lo sé. Siempre he estado donde el partido me ha pedido y donde ha querido que estuviera y lo único que puedo es estar agradecida a los compañeros y compañeras que siempre me han apoyado.