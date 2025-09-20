El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La delegada del Gobierno en Asturias, en su despacho, donde antendió a EL COMERCIO. Mario Rojas

Delegada del Gobierno en Asturias

Adriana Lastra: «Barbón es imbatible, el PP no tiene posibilidad alguna de gobernar en Asturias»

«Queipo ha querido imitar al presidente del Principado desde el principio, pero es una mala copia»

Daniel Fernández

Daniel Fernández

oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:55

–¿Qué balance hace de los dos años de Gobierno de coalición en Asturias?

–Pues muy positivo. Hay que recordar que hay muy pocas ... comunidades autónomas que tengan mayorías absolutas. La fragmentación parlamentaria es una realidad con la que tenemos que convivir y lo importante es saber gobernar la complejidad. Creo que el presidente de Asturias lo ha hecho muy bien, se llegó a un buen acuerdo de gobierno con Izquierda Unida. Es un pacto que goza de muy buena salud a diferencia de otras counidades donde hubo pacto de PP y Vox y todos saltaron todos por los aires.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

