Conductores superando las barreras de peaje en La Magdalena, en la autopista del Huerna. Jesús Manuel Pardo
Peaje de la autopista del Huerna

Los empresarios se plantean reclamar al Estado que devuelva el peaje cobrado «indebidamente»

La plataforma que inició la batalla en la UE contra las autopistas de pago cree que ya hay base para exigir al Gobierno central que indemnice a los transportistas y les invita a ir al Tribunal Supremo

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:15

Asturias vive ahora una aparente unidad política, sindical y empresarial en torno a una idea: que esta vez sí existe una «oportunidad de oro» para ... revertir el peaje del Huerna (AP-66). La base de esa expectativa la dio la Comisión Europea, al dictaminar en julio que la concesión que explota Aucalsa hasta el año 2050 se fraguó vulnerando la normativa, por lo que requirió a España que corrija la situación. El Gobierno central opta ahora por seguir defendiendo la legalidad del contrato que regula el peaje, lo que aboca a ambas administraciones, la nacional y la comunitaria, a dirimir sus diferencias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

