Daniel Ripa, en una imagen de archivo, en el peaje del Huerna.

Daniel Ripa solicita al Consejo de Ministros anular el peaje de la autopista del Huerna y llama a los asturianos a movilizarse

El exdiputado de Podemos registra una solicitud de revisión de oficio del Real Decreto alegando que la prórroga de la AP-66 podría vulnerar la normativa española y europea al haberse realizado sin licitación y convoca una movilización para el próximo 18 de octubre

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:11

Daniel Ripa, exsecretario general de Podemos y exdiputado autonómico de la formación morada que lideró en la pasada legislatura la lucha contra el peaje del ... Huerna y denunció su ilegalidad frente a las instituciones europeas, responde con nuevas medidas a la decisión del Gobierno central de desatender el requerimiento de la Comisión Europea de suprimir el contrato de explotación de la autopista León-Campomanes (AP-66) que mantiene con Aucalsa (Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.), y que fue prorrogado hasta 2050.

