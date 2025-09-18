Daniel Ripa solicita al Consejo de Ministros anular el peaje de la autopista del Huerna y llama a los asturianos a movilizarse

Daniel Ripa, exsecretario general de Podemos y exdiputado autonómico de la formación morada que lideró en la pasada legislatura la lucha contra el peaje del ... Huerna y denunció su ilegalidad frente a las instituciones europeas, responde con nuevas medidas a la decisión del Gobierno central de desatender el requerimiento de la Comisión Europea de suprimir el contrato de explotación de la autopista León-Campomanes (AP-66) que mantiene con Aucalsa (Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.), y que fue prorrogado hasta 2050.

Tras calificar la postura del Ministerio de Transportes de «triste y demoledora», al entender que supone una nueva piedra en el camino de esta guerra iniciada en 2021, y celebrar de forma irónica que por primera vez el Gobierno de Asturias se una a esta batalla —«han tardado cuatro años en enterarse»—, Ripa se mostraba confiado de que el procedimiento finalizará satisfactoriamente para los intereses de los asturianos. «El Gobierno podría haberse puesto del lado de la demanda social, absolutamente unánime en Asturias, León y Galicia, pero lo que hace es intentar ganar tiempo y retrasarlo para evitar afrontar un problema creado por el PP, pero que le corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez solucionarlo», argumentó Ripa.

No obstante, consciente del retraso que supone ahora que el proceso llegue a los tribunales europeos, el exparlamentario plantea seguir presionando para agilizar esa supresión del peaje. Esta mañana, registraba en la Delegación de Gobierno una solicitud al Consejo de Ministros para la revisión de oficio del Real Decreto 392/2000, que amplió la duración de la concesión a favor de Aucalsa, solicitando la nulidad del Real Decreto por incumplir la legislación española y europea, al haber ampliado sustancialmente el contrato sin licitación pública, vulnerando derechos de los usuarios y normas europeas. Y, de forma paralela, hacía un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esa iniciativa, pero también para salir a la calle en señal de protesta el próximo 18 de octubre, cuando se cumplen cuatro años de la prórroga «ilegal».

En la solicitud de oficio, Ripa argumenta que la prórroga constituye un acto administrativo que modifica de forma sustancial el contrato original, no cumple con la normativa europea vigente en la época —especialmente la Directiva 93/37/CEE sobre concesiones de obras públicas, que exige publicidad y licitación— y afecta directamente a los usuarios de la autopista, que deberán pagar peajes durante más años, generando interés legítimo para impugnar la medida. Señala asimismo que jurisprudencia europea considera ilegales las prórrogas de concesiones sin licitación, por vulnerar los principios de igualdad de trato y transparencia, y recuerda que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por esta y otras prórrogas similares, incluida la venta de concesionarias sin licitación.

Daniel Ripa presentó en 2021 siendo diputado de Podemos una denuncia ante la Comisión Europea contra la prórroga de la concesión del peaje del Huerna (AP-66) hasta 2050, aprobada en 2000 sin licitación pública, argumentando que vulneraba la normativa europea. La denuncia contó con apoyo de colectivos sociales y políticos asturianos, y en julio de 2025, la Comisión Europea la declaró ilegal, dando al Gobierno español un plazo para responder que concluía esta semana. Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha hecho caso omiso a este requerimiento, defendiendo ante la UE que el peaje del Huerna continúe hasta 2050 y dando lugar al inicio de un prolongado proceso judicial en Bruselas.﻿