Un vehículo acercándose a las cabinas de peaje de la autopista del Huerna. Pablo Lorenzana
Transportes en Asturias

El Principado ofrece su ayuda a la Comisión Europea para eliminar el peaje del Huerna

La consejería asume que el pleito abierto sobre la legalidad de la concesión «aún tiene recorrido» y confía en que sea la justicia quien «repare esta situación, mejorando el bienestar y futuro de la sociedad»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:04

Son horas claves en la historia del peaje del Huerna. La Comisión Europea determinó que a su juicio el contrato de concesión por el ... cual Aucalsa explota esta infraestructura es producto de dos ilegalidades. De un lado, se alargó su duración hasta el año 2050, una modificación sustancial que debía haber motivado sacar a concurso el plazo adicional de concesión para que otras empresas pudieran optar a él. Del otro, tanto ese paso como la posterior privatización se hicieron sin publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la UE, lo que restó posibilidades para que concurrieran inversores de otros países.

