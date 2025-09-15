La primera petición para la estrategia de transportes de Asturias: acabar con el peaje

Llega el momento de planificar en materia de transportes. La Consejería de Movilidad convocó la semana pasada a la patronal Fade, UGT y CCOO para ... informarles de que elaborará una Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036. La nueva hoja de ruta nace para relevar al Plan de Infraestructuras 2015-2030, que se da por superado, según informó EL COMERCIO la semana pasada.

Toca analizar de nuevo cuáles son las urgencias en materia de carreteras, puertos, aeropuerto y trenes, y jerarquizar su grado de urgencia. Para ese debate los agentes sociales dejan ya sobre la mesa sus peticiones, entre las que destaca la supresión del peaje del Huerna.

«Creemos que se debe poner el foco en tener un plan estable de conservación y modernización de nuestras carreteras, dando prioridad a la seguridad, y a la accesibilidad de todo el territorio», indicó María Calvo, presidenta de Fade. En materia ferroviaria solicita para las mercancías «terminales intermodales, apartaderos para trenes largos y buenas 'últimas millas' industriales», y para los viajeros «estabilizar tiempos y frecuencias Madrid-Asturias y culminar el estándar de alta velocidad en todo el itinerario«. La presidenta de los empresarios matiza que, al margen de lo que se decida sobre las infraestructuras de titularidad autonómica, »necesitamos reclamar compromisos firmes para las inversiones estatales. Vemos que otros territorios avanzan y nosotros seguimos sin concreción«.

Para CC OO el orden de prioridades pasa por «suprimir el peaje del Huerna, las cercanías ferroviarias, la autovía al suroccidente, la recuperación de la autopista del mar y el mantenimiento adecuado de las carreteras secundarias«. Suma a la lista »la implementación de un plan de prevención de argayos y la creación de un centro logístico ferroviario de clasificación de mercancías«

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, coincide en la urgencia de «comunicarnos con la meseta al menor coste, lo que pasa por suprimir de una vez el peaje del Huerna».