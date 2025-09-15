El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Movilidad y su viceconsejero, Alejandro Calvo y Jorge García, se entrevistaron el lunes con el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián.
Movilidad en Asturias

La primera petición para la estrategia de transportes de Asturias: acabar con el peaje

Patronal y sindicatos piden incluir en la hoja de ruta hasta 2035 culminar la alta velocidad hasta Gijón, las cercanías y rematar la autovía A-63

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:30

Llega el momento de planificar en materia de transportes. La Consejería de Movilidad convocó la semana pasada a la patronal Fade, UGT y CCOO para ... informarles de que elaborará una Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036. La nueva hoja de ruta nace para relevar al Plan de Infraestructuras 2015-2030, que se da por superado, según informó EL COMERCIO la semana pasada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  5. 5 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  6. 6

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  7. 7 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  10. 10

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La primera petición para la estrategia de transportes de Asturias: acabar con el peaje

La primera petición para la estrategia de transportes de Asturias: acabar con el peaje