Adrián Barbón y Óscar Puente, durante una visita del ministro de Transportes a Asturias. Efe
Peaje de la autopista del Huerna

La batalla política y judicial por el peaje del Huerna tensa la relación del Principado de Asturias con el Gobierno central

El Principado debe concretar aún hasta dónde llegará en la pugna judicial que, al igual que en la gestión del lobo, lo obligará a enfrentarse a su partido en la Moncloa

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:13

La batalla por el peaje del Huerna abre un nuevo frente entre el Gobierno del Principado y el Ejecutivo central. La contundente declaración de ... Adrián Barbón, dispuesto a defender «por tierra, mar y aire» el carácter «injusto e ilegal» de este peaje en la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, choca de lleno con la postura del Gobierno central. Desde el Ministerio de Transportes, aunque señalan como responsable último al Gobierno de José María Aznar por prorrogar la concesión hasta 2050, respaldan la legitimidad del proceso pese al dictamen negativo de la Comisión Europea y se muestran dispuestos a defenderlo ante los tribunales europeos.

