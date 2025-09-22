Barbón pedirá el consenso para luchar por la supresión definitiva del peaje del Huerna

Adrián Barbón se enfrenta mañana martes a su séptimo debate sobre el estado de la región desde que se puso al frente de la ... Presidencia del Principado, en 2019. Encara así el ecuador de una segunda legislatura llena de sobresaltos políticos que han obligado al jefe del Ejecutivo a reformar en varias ocasiones su equipo de confianza.

El presidente tratará, tanto en su discurso como en el cara a cara con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios –reservado para la sesión del miércoles–, esquivar cualquier alusión a las crisis del Gobierno y centrar el mensaje en los objetivos de final de mandato. Y, para ello, no sólo tenderá la mano al diálogo y al entendimiento con todas las fuerzas políticas, salvo Vox, sino que hará especial hincapié en aprovechar al máximo el tiempo que resta para finalizar esta legislatura sin caer en el electoralismo, con el fin de avanzar en los retos pendientes y «consolidar la transformación» del Principado.

El también secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) pedirá a los partidos políticos que aparquen sus intereses partidistas y se concentren en los de Asturias en esta recta final. Sin embargo, se prevé un clima muy tenso, debido a la polarización política que existe a nivel nacional, pero también en clave autonómica, que ha dividido en dos grandes bloques a la Junta General y dificulta alcanzar grandes consensos. Barbón reclamará altura de miras y recordará que se trata de meses cruciales para consolidar el cambio que necesita Asturias y para facilitar la concreción de muchos proyectos inversores que podrían generar empleo y riqueza.

No extrañará a nadie que el presidente asturiano apele nuevamente a la «política útil» para hacer frente a los principales retos que debe afrontar la región y a los compromisos asumidos por el Gobierno regional en los últimos meses tras las protestas del sector ganadero, la crisis educativa y la oleada de incendios. Además, está previsto que el líder socialista incorpore en su listado de compromisos la necesidad de mantener la unidad política y social frente al peaje del Huerna después de que el Gobierno central optara por no atender el requerimiento de la Comisión Europea –que le insta a suprimir esta concesión por considerar ilegal la prórroga aprobada por el Gobierno de José María Aznar – y defender su legalidad ante los tribunales europeos. Todo un varapalo para la sociedad asturiana que, además, ha generado división sobre la estrategia a seguir a partir de ahora para hacer frente común contra el peaje.

El presidente del Principado se comprometerá a liderar esta reivindicación a través de la Alianza por las Infraestructuras, entidad que el Gobierno considera lo suficientemente representativa de la sociedad asturiana, frente a quienes abogan por otras propuestas, como la plataforma ciudadana planteada por la Cámara de Comercio de Oviedo, que ha provocado fisuras dentro del sector empresarial.

Incendios forestales

Barbón también reservará buena parte del discurso al medio natural y a pedir a los partidos de la oposición que respalden los presupuestos de 2026 para reforzar la inversión en prevención de incendios forestales, hacer frente al calentamiento global y redoblar el apoyo al medio rural. Igualmente, se comprometerá a buscar el apoyo del Ministerio de Agricultura y de las demás comunidades autónomas para impedir el recorte del presupuesto de la PAC.

Mención especial ocupará el pacto Asturias Educa alcanzado con los sindicatos para poner fin a la huelga de la educación pública, poniendo en valor la red de Les Escuelines y la gratuidad de la matrícula universitaria como principales hitos de la legislatura en esta materia. También pedirá respaldo a la oposición para exigir la garantía de abastecimiento energético, «clave para consolidar el resurgir industrial» en Asturias. Al igual que años anteriores, está previsto que el presidente aproveche este debate con el que arranca el curso político en Asturias para anunciar un amplio listado de compromisos y objetivos para los próximos meses, como la presentación de la Estrategia contra la soledad no deseada (otoño de 2025), la aprobación de la Ley de Salud Mental (2026), nuevos centros públicos de I+D+i, la conclusión de equipamientos sanitarios y educativos. El debate estará servido.