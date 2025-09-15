El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón preside el Consejo de Gobierno. E. C.
Presupuestos de Asturias

Adrián Barbón tiende la mano al PP para elaborar un presupuesto centrado en la educación y la prevención de incendios

«Es vital» que los aprobemos, insta el presidente del Principado

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:02

No tiene aún el Gobierno del Principado una fecha marcada en el calendario para iniciar las negociaciones con el resto de grupos políticos sobre el ... presupuesto de Asturias de 2026. Al menos no de forma oficial, ya que en estos momentos el Gobierno continúa con el trabajo interno de elaboración de su propuesta, ha dicho este lunes el presidente, Adrián Barbón. En el mes de agosto, el BOPA publicó las normas para la elaboración de las cuentas, lo que supone el arranque oficial de los trabajos. Las consejerías han estado haciendo sus deberes y tenían de plazo hasta el pasado día 12 para remitir sus propuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

