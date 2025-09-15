Adrián Barbón tiende la mano al PP para elaborar un presupuesto centrado en la educación y la prevención de incendios

No tiene aún el Gobierno del Principado una fecha marcada en el calendario para iniciar las negociaciones con el resto de grupos políticos sobre el ... presupuesto de Asturias de 2026. Al menos no de forma oficial, ya que en estos momentos el Gobierno continúa con el trabajo interno de elaboración de su propuesta, ha dicho este lunes el presidente, Adrián Barbón. En el mes de agosto, el BOPA publicó las normas para la elaboración de las cuentas, lo que supone el arranque oficial de los trabajos. Las consejerías han estado haciendo sus deberes y tenían de plazo hasta el pasado día 12 para remitir sus propuestas.

Con mucho trabajo por delante aún, hay varias cosas claras. La primera, que el Gobierno de Adrián Barbón tiene el objetivo de aprobar unas cuentas regionales para poder seguir hablando de estabilidad económica. Y, para ello, el presidente ha tendido la mano públicamente al Partido Popular. «El mejor espacio para mostrar las voluntad de diálogo es la negociación del presupuesto de Asturias de 2026. Queremos animar al PP a hacerlo. Foro, ya sabemos que va de la mano del PP, así que lo incluimos en la ecuación».

Eso, por un lado. Y, por el otro, también están claras algunas de las temáticas que cobrarán un especial protagonismo en el presupuesto que presente el PSOE. En primer lugar, la educación. Más allá de la convicción que ha mostrado Barbón en que deben ser las cuentas de la educación asturiana, lo cierto es que el Ejecutivo tiene un compromiso con los docentes asturianos, el pacto Asturias Educa, alcanzado para poner fin a la huelga de final de curso y que conlleva importantes compromisos económicos.

Otra de las cuestiones que Barbón quiere destacar en el proyecto es la inversión en prevención y extinción de incendios. Como muestra ha puesto la actuación aprobada hoy por la Consejería de Medio Rural, de algo más de 810.000 euros, para estabilizar laderas de los montes tras los incendios de las últimas semanas.

«Quiero tender la mano al PP y pedirles que demostremos que estamos a la altura pese a las manifestaciones de los últimos días de Queipo». Barbón ha afeado algunas cuestiones del líder del PP asturiano como «su incapacidad de condenar el genocidio de Gaza, su defensa de Tellado hablando de las fosas o su referencia al 'régimen', una expresión inadecuada». Pese a todo, insiste, «le tiendo la mano públicamente» porque es «vital», ha dicho, que Asturias apruebe un presupuesto.

Respecto a la lucha contra los incendios, el presidente del Principado ha destacado la buena sintonía con Galicia y confía en poder llevar a cabo una reunión de trabajo con otros presidentes autonómicos para «coordinar la respuesta a los incendios que avanzan a tal velocidad. Con Galicia vamos por la buena senda y estoy convencido de que podremos hacerlo con el resto de comunidades vecinas».

Otros asuntos del Consejo de Gobierno

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una nueva convocatoria de ayudas Leader, dotada con 11,4 millones para fomentar el desarrollo económico del medio rural. Las ayudas están enmarcadas en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 y tienen como objetivo apoyar iniciativas que se ajusten a las estrategias de desarrollo local participativo, un modelo que involucra a los grupos de acción local en la toma de decisiones y en la distribución de los fondos. En Asturias operan un total de once grupos, cada uno de ellos con asignaciones específicas.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las empresas interesadas deben presentar sus proyectos para que se evalúe su viabilidad y su alineación con los objetivos del programa. Las subvenciones pueden cubrir hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un máximo de 200.000 euros por beneficiario.

Las empresas interesadas en acceder a estos fondos deben informarse sobre los requisitos y plazos a través de los grupos de acción local.

Desde 2016, a través del programa Leader se han concedido 3.051 ayudas a empresas, asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones locales por un valor total de 145 millones. El presupuesto para el período 2024-2027 se eleva a 66,6 millones.

Por otro lado, el Ejecutivo implantará, con una inversión de 1,21 millones, una nueva herramienta tecnológica que permitirá monitorizar en tiempo real los trámites administrativos, detectar problemas antes de que ocurran y coordinar los procesos de forma más eficiente. Todo ello conllevará un cambio de modelo en la gestión de la Administración autonómica.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 1,39 millones para recuperar el palacio de Mon, una de las joyas arquitectónicas del occidente asturiano. Las obras, que llevará a cabo la empresa pública Tragsa, transformarán el edificio de San Martín de Oscos en un espacio para la gastronomía, las tradiciones de la zona y la promoción cultural y turística.

La iniciativa no solo garantizará la conservación de un inmueble declarado bien de interés cultural (BIC), sino que también servirá para dinamizar la comarca de Los Oscos, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades en la zona.

El proyecto se financia con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos del Principado 2022. El presupuesto se repartirá en dos fases: 556.461 euros este año y 834.692, el próximo.