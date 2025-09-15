Álvaro Queipo llama a los asturianos a «acabar con este régimen de 40 años del PSOE»

En Asturias quedan 20 meses para las próximas elecciones autonómicas y municipales pero el clima político parece deslizarse ya hacia una larga precampaña. Las encuestas ... reiteran a nivel nacional un ascenso de las derechas y en el Principado todo parece depender de nuevo de un puñado de votos muy cotizados. En ese contexto el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, reiteró que a su juicio lo que la comunidad autónoma necesita «es un cambio. Es lo que además la gente me traslada por la calle, que se necesita un cambio ya, y no de gobierno, sino de régimen. Lo que necesitamos en Asturias es terminar con este régimen de casi 40 años de Partido Socialista, porque así a todos, estoy seguro, nos irá mejor».

De cara a ese momento Queipo ofrece una papeleta, la suya, que dice es la de un «partido de centroderecha, liberal, asturianista». «Yo hago política para todos los asturianos y quien no lo haga así tendrá que explicar el por qué», deslizó. El líder del PP de Asturias aseguró que su formación ha hecho «un esfuerzo muy grande en los últimos años» para ganarse la confianza de los electores. «Hemos hecho un trabajo en dos vías, primero en la renovación interna que ha sido intensa y que todavía continúa, y por otro en mostrar el proyecto alternativo que tenemos para Asturias», explicó.

El portavoz popular confía en poder llegar a la Presidencia del Principado para, asegura, imprimir ese cambio de tornas: «Estamos viendo cómo llevamos 20 años hablando de algunos proyectos estrella, como la ZALIA, que tendría que ser una zona logística que viniese a complementar al Musel, donde hemos hecho una inversión multimillonaria, está sin desarrollar. Por tanto, Asturias está perdiendo oportunidades. Me preocupa, porque no es que pasen los años, es que pasan decenas de años y los mismos proyectos siguen paralizados y sin avanzar y eso tiene también un impacto en las empresas».

Queipo lanzó estas consideraciones en la inauguración de un cruceiro del Camino de Santiago en Oviedo, acto en el que acompañó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y en el que se extendió sobre los lazos que unen a ambas comunidades. «Tenemos muchas cuestiones que son comunes, como por ejemplo la financiación autonómica, donde Galicia y Asturias tienen que ir de la mano y yo me alegro de que lo hagan».

El llamamiento del líder del PP asturiano a poner fin al «regimen» socialista en Asturias tuvieron rápida respuesta por parte del presidente del Principado. Adrián Barbón, a través de su perfil en una red social, dijo que «es una lástima que algunas personas que están en política dediquen tan poco tiempo a analizar la historia de España y Asturias. Si la conocieran, no hablarían de 'régimen' para referirse a Asturias. El único régimen que sufrió esta tierra fue la dictadura de Franco». El líder socialista lamentó que Queipo siga «sin condenar los asesinatos de civiles palestinos». «Quien calla ante la injusticia no merece la confianza de la ciudadanía», reiteró.

«De acuerdo con Barbón»

El líder de la oposición saludó el interés del presidente gallego por reforzar el trabajo conjunto con el Principado en materia de incendios: «Yo no creo que el hecho de que haya dos gobiernos de distinto color tenga que ser impedimento para no poder hacer políticas y acciones conjuntas que beneficien a los ciudadanos de ambas comunidades autónomas. Es más, si alguien plantease eso sería un error». Siguiendo ese argumento Queipo dijo estar «totalmente de acuerdo con el presidente Rueda, también con el presidente Barbón, hay que decirlo, que la hermandad y la amistad entre Galicia y Asturias hay que explotarla».