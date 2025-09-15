El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de espaldas, saluda a Alfonso Rueda en presencia de Canteli. J. C. Román

Álvaro Queipo llama a los asturianos a «acabar con este régimen de 40 años del PSOE»

El presidente de los populares de Asturias describe a su PP como «de centroderecha, liberal y asturianista». Adrián Barbón le responde: «El único régimen que sufrió esta tierra fue la dictadura de Franco»

R. Francés / S. Pérez / R. Muñiz

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:27

En Asturias quedan 20 meses para las próximas elecciones autonómicas y municipales pero el clima político parece deslizarse ya hacia una larga precampaña. Las encuestas ... reiteran a nivel nacional un ascenso de las derechas y en el Principado todo parece depender de nuevo de un puñado de votos muy cotizados. En ese contexto el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, reiteró que a su juicio lo que la comunidad autónoma necesita «es un cambio. Es lo que además la gente me traslada por la calle, que se necesita un cambio ya, y no de gobierno, sino de régimen. Lo que necesitamos en Asturias es terminar con este régimen de casi 40 años de Partido Socialista, porque así a todos, estoy seguro, nos irá mejor».

