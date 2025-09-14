«Si Asturias y Galicia permanecen unidas tendremos mucha más potencia y se nos escuchará con más fuerza»

La asociación Día de Galicia en Asturias celebró este domingo uno de sus días más importantes del año: el acto de entrega de insignias ... de oro al empresario lácteo y fundador de Reny Picot, Francisco Rodríguez y a la magistrada juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, en el Hotel de La Reconquista, en Oviedo. En el evento, que se celebra desde hace 30 años, asistió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quienes también inauguraron hoy el cruceiro instalado en los jardines de Villa Magdalena.

Entre los presentes estuvieron, además, el director de EL COMERCIO, Ángel González, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, el presidente de la asociación anfitriona, Manuel Fernández Quevedo, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño y demás autoridades.

El presidente de Galicia aseguró que en esta época «tan convulsa, tan ruidosa, tan enfrentada a veces, las comunidades autónomas, que al final estamos sobre el terreno, por lo menos mucho más que otros gobiernos, porque tenemos problemas inmediatos que resolver, debemos ser capaces de trascender diferentes planteamientos ideológicos para defender cosas comunes que son fundamentales. Creo que Asturias, Galicia, Castilla y León, todo el norte de España en general, si estamos unidos tendremos muchísima más potencia y se nos escuchará con más fuerza igual que se escucha ahora», señaló Alfonso Rueda.

Añadió que «no pretendo que los ciudadanos de Galicia sean más que otros pero desde luego tampoco podemos permitir que sean menos... Galicia y Asturias hace tiempo que demuestran que trabajando juntos tenemos ventaja», zanjó

Por su parte, al empresario lácteo y fundador de Reny Picot, Francisco Rodríguez y la magistrada juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, agradecieron los reconocimientos y trasladaron un mensaje de reforzar los lazos entre ambas comunidades autónomas.

Francisco Rodríguez señaló que «para mí gallegos y asturianos no son primos hermanos, sino hermanos y eso me parece que se simboliza en este acto de hoy...30 años continuados sin que este acto haya fallado. Eso solo pone de manifiesto que lo nuestro es una frontera que une y que ata. ¿Y qué es lo que ata? Ata sentimientos, pero también ata intereses. Y ata necesidades», dijo Rodríguez.

Asimismo, María Jesús del Barco precisó que en la esencia de la separación de poderes «radica también el respeto a la independencia judicial, a la labor callada que cada día hacemos los jueces, aplicando la norma jurídica, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, porque eso es lo que juramos cuando tomamos posesión como jueces. Es verdad que se nos critica por esto y es verdad que a los que tenemos, no sé si la dicha o la desgracia de poner voz a lo que hacen los jueces cada día, pues tratan de alimentarnos, de callarnos y de apartarnos», reflexionó la jueza.

«Agradezco a la asociación Día de Galicia en Asturias por este reconocimiento, porque realmente siento que me lo merezco», añadió.

«Galicia es una tierra que siento muy cercana»

Por otro lado, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, destacó que «Galicia es una tierra que siento muy cercana, no sé si lo saben, pero yo estudié el instituto en Lugo en Galicia y estudié la universidad en Vigo también en Galicia por motivos laborales de mi familia y por tanto es una tierra que siento muy cercana y muy mía y para mí es un día muy especial el Día de Galicia en Asturias», indicó.

También el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró que este es un acto que va más allá del reconocimiento a dos trayectorias ejemplares. «Es también una celebración del afecto, de la cercanía y de los vínculos históricos entre dos tierras hermanas. Dos tierras con identidad propia, pero con una historia compartida, hecha de afectos, de esfuerzos comunes y de valores que se reconocen mutuamente», comentó.

Tras la entrega de las insignias, tuvo lugar la tradicional comida de confraternidad entre las autoridades, distinguidos y familiares.