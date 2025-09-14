El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Francisco Rodríguez, Guillermo Peláez, Alfonso Rueda, Alfredo Canteli, Manuel Fernández, María Jesús del Barco. Juan Carlos Román

«Si Asturias y Galicia permanecen unidas tendremos mucha más potencia y se nos escuchará con más fuerza»

Entrega de insignias de oro ·

La asociación Día de Galicia en Asturias entregó las insignias de oro al empresario lácteo y fundador de Reny Picot, Francisco Rodríguez, y a la magistrada juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, en el hotel de La Reconquista, en Oviedo

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:30

La asociación Día de Galicia en Asturias celebró este domingo uno de sus días más importantes del año: el acto de entrega de insignias ... de oro al empresario lácteo y fundador de Reny Picot, Francisco Rodríguez y a la magistrada juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, en el Hotel de La Reconquista, en Oviedo. En el evento, que se celebra desde hace 30 años, asistió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quienes también inauguraron hoy el cruceiro instalado en los jardines de Villa Magdalena.

