Concierto por la Transición Española y la Constitución Tras el homenaje este sábado, la Asociación Día de Galicia en Asturias entrega hoy sus insignias a María Jesús del Barco y Francisco Rodríguez

La Asociación Día de Galicia en Asturias rindió este sábado homenaje a las personas y partidos políticos de la Transición Española y a los padres de la Constitución, con un concierto de la artista gallega Lucía Pérez en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Ya por la noche, el colectivo organizó una gran queimada en la carpa situada en la calle Picasso.

Tras dos días de actividades previas, la asociación se prepara hoy para su día fuerte en su treinta aniversario. El acto central será la imposición de las Insignias de Oro y la entrega de los carnés de socio a la magistrada juez decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco Martínez, y el presidente de Reny Picot, Francisco Rodríguez , en el hotel de la Reconquista. Asistirá el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien acompañado del alcalde, Alfredo Canteli, inaugurará además tras la misa de la Catedral, a las 11 horas y cantada por Tina Rodríguez, el cruceiro gallego donado por la asociación en el palacete de Villa Magdalena.

