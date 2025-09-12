El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los empresarios premiados. E. C.
Día de Galicia en Asturias

«La prosperidad de España depende del mundo empresarial»

La Asociación Día de Galicia en Asturias premia a 17 empresas asturianas y gallegas en la primera jornada de celebraciones

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:45

La hermandad entre Galicia y Asturias avanza con paso firme a través de la Asociación Día de Galicia en Asturias que ayer premió a 17 ... empresas de una y otra comunidad autónoma como abanderados de ese hermanamiento durante un acto en la Cámara de Comercio con la presencia del presidente de la asociación, Manuel Fernández Quevedo, acompañado del presidente de la propia institución cameral, Carlos Paniceres, y del presidente de la Asociación de hosteleros de España y de Otea, José Luis Álvarez Almeida.

