La hermandad entre Galicia y Asturias avanza con paso firme a través de la Asociación Día de Galicia en Asturias que ayer premió a 17 ... empresas de una y otra comunidad autónoma como abanderados de ese hermanamiento durante un acto en la Cámara de Comercio con la presencia del presidente de la asociación, Manuel Fernández Quevedo, acompañado del presidente de la propia institución cameral, Carlos Paniceres, y del presidente de la Asociación de hosteleros de España y de Otea, José Luis Álvarez Almeida.

Fernández Quevedo ofreció un discurso a las 17 empresas galardonadas en el que destacó una frase casi lapidaria: «El motor y la prosperidad de España depende del mundo empresarial pese a las dificultades que encontramos los empresarios».

El presidente de la Asociación Día de Galicia, que durante el fin de semana organizará una serie de actos para unir a las dos regiones, destacó las tres condiciones que debe tener el buen empresario: «Calidad humana, transparencia y confianza en uno mismo».

Las premiadas fueron una mezcla de empresas gallegas y asturianas, Hierro Santa Cruz, Roberto Verino, Maprinsa, Piscifactoría Sominesi Barganeiro, la Cofradía del Desarme, Restaurante La Campana, la doctora Marta Maes, el Club Cooperativa Rural Galega, Supermercados Alimerka, Pérez Rumbao, Casa Fermín, Camilño de Blas, Constructora San José, CA Principado TV, Plenus Aliance, Reisdencias Antierso y el hotel AC Forum.

Estos galardones fueron la antesala de las celebraciones del Día de Galicia en Asturias que comenzó con la premiación de las 17 empresas y con la conferencia del canciller secretario del Arzobispado de Santiago de Compostela, Elisardo Temperan Villaverde, bajo el título «De Oviedo al Pórtico de la Gloria».

Programa

Los actos seguirán este sábado con la inauguración de un cruceiro gallego donado por la Asociación Día de Galicia en el Palacio de Villa Magdalena, a la que asistirán el alcalde Alfredo Canteli y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; un concierto en el Auditorio en homenaje a las personas y partidos políticos de la transición y a los padres de la Constitución, para acabar la jornada con una gran queimada en la carpa instalada en el calle Picasso.

El domingo, misa cantada por la soprano Tina Gutiérrez en la catedral y la imposición de insignias de oro a la letrada María Jesús del Barco y al empresario asturiano Francisco Rodríguez.