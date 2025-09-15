El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Rueda saluda al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, con el consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, sentado a la izquierda. J. C. Román

El presidente de la Xunta de Galicia, abierto a trazar respuestas conjuntas a los incendios con Asturias

Alfonso Rueda ve «muy oportuna» la invitación tendida por Adrián Barbón y llama a «seguir diciendo al Gobierno central que el Oeste también existe»

R. Francés / R. Muñiz

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:24

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recogió ayer el guante que había lanzado su homólogo en el Principado, Adrián Barbón, para buscar cómo las ... comunidades del noroeste pueden trazar acciones conjuntas contra los incendios forestales. «Creo que está bien ese ofrecimiento, me parece muy oportuno y espero que ahora que termina la temporada más conflictiva de incendios podamos con un poquito más de clama prepararnos en conjunto», coincidió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  5. 5

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  6. 6 Carreño completa la histórica remontada
  7. 7

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  8. 8 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo
  9. 9

    Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»
  10. 10 Perico Delgado carga de nuevo contra los manifestantes: «Son antisistema que quieren violencia y bronca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El presidente de la Xunta de Galicia, abierto a trazar respuestas conjuntas a los incendios con Asturias

El presidente de la Xunta de Galicia, abierto a trazar respuestas conjuntas a los incendios con Asturias