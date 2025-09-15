El presidente de la Xunta de Galicia, abierto a trazar respuestas conjuntas a los incendios con Asturias

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recogió ayer el guante que había lanzado su homólogo en el Principado, Adrián Barbón, para buscar cómo las ... comunidades del noroeste pueden trazar acciones conjuntas contra los incendios forestales. «Creo que está bien ese ofrecimiento, me parece muy oportuno y espero que ahora que termina la temporada más conflictiva de incendios podamos con un poquito más de clama prepararnos en conjunto», coincidió.

Por de pronto entre las medidas que Rueda ha anunciado en su comunidad tras la última oleada está solicitar al Ejecutivo central que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tenga una sede en Galicia, la apertura de más bases para bomberos, la compra de más aeronaves para la extinción, y una nueva vuelta de tuerca al plan que desde hace unos años trata de forzar que se limpien las parcelas próximas a las poblaciones.

El presidente gallego, ayer de visita en Asturias, señaló que hay otros asuntos de colaboración entre ambas comunidades por trabajar: «Tenemos que seguir con el tema del corredor noroeste de mercancías, como lo están haciendo con el corredor Mediterráneo». En ese sentido animó a presionar junto al Principado y Castilla y León, «seguir haciendo fuerza y decirle al Gobierno central, que también es nuestro gobierno, que el oeste también existe y debe ser protegido».

El líder de los populares gallegos ve también provechoso que «ahora que cada vez más gente busca el norte de España como destino turístico» hacer campaña para «presentarnos unidos, eso va siempre a darnos ventajas», apuntó.