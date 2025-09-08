Barbón apela a la unidad para proteger el paraíso natural y reforzar la educación en Asturias

Ana Moriyón Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:23 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

El presidente del Principado, Adrián Barbón, llamó a la unidad política para hacer frente a los retos a los que se enfrenta a Asturias durante el discurso con el que se puso el broche final a una emotiva ceremonia de entrega de las Medallas de Asturias y las distinciones de Hijos Adoptivos y Hijos Predilectos. El máximo dirigente del Principado no se refirió expresamente a la negociación presupuestaria pero centró buena parte de su alocución para insistir en la necesidad unir fuerzas en las cuestiones que, entiende, ahora más deben preocupar a la región. Habló de los fuegos forestales que durante el mes de agosto hicieron arder miles de hectáreas en Asturias y pidió no caer en «debates absurdos» que «nos aparten de ese afán». «Preservar nuestro refugio climático, actuar ya para prevenir los efectos del calentamiento global, cada vez más evidente, es compatible con apoyar el medio rural, defender la ganadería que moldeó nuestro paisaje, mejorar la gestión forestal o reconocer las consecuencias del despoblamiento», respondió a quienes entienden que el Gobierno regional se equivoca en la raíz del problema por hablar únicamente del cambio climático. «Hay tareas que superan con creces las credenciales de partido. Cuidar Asturias es una de ellas. Salvar el paraíso natural es el deber de nuestra generación», anotó.

Pero también reclamó consenso político para apostar por la educación en Asturias. «La mejora de la educación merece el compromiso de toda la sociedad, lo proponga quien lo proponga», reclamó. Y de nuevo llamó a la unidad política para defender un sistema de financiación autonómica justo con Asturias. «Si somos capaces de elevarnos por encima de nuestros propios prejuicios, vamos a encontrar muchos puntos de encuentro, incluso en los asuntos más polarizados, como la financiación autonómica», dijo.