«La verdadera apuesta de un país debe ser la educación», defiende Luis Felipe Fernández

Cuando Luis Felipe Fernández se subió al escenario del Auditorio Príncipe Felipe, se declaró «dominado por la emoción de este momento irrepetible». Un momento que, al igual que su Medalla de Asturias, quiso dedicar y compartir «con todas las personas que han desarrollado y desarrollan sus vidas en los pequeños pueblos de nuestra querida Asturias». Y forma especial con «los hombres y mujeres del campo que, como mis padres, Luis y Elena, lucharon denodadamente para dar a sus hijos la formación que ellos no pudieron tener».

Este profesor de Lengua ha conseguido ensanchar el horizonte de los estudiantes de la comarca de Oscos-Eo a través de su Foro Comunicación y Escuela, un innovador programa educativo que, tras diecisiete ediciones, es ya todo un referente pedagógico a nivel nacional e internacional. Primero en el colegio de Ibias y ahora en el IES de Vegadeo, Luis Felipe Fernández siempre ha tratado de abrir las aulas a la comunidad, convencido del poder transformador de la educación y de su impacto en el desarrollo del medio rural.

«Esta distinción no la considero un mérito individual sino un mérito colectivo de todas las gentes del medio rural, ganado a través del esfuerzo y la renuncia continuada a la largo del tiempo», expuso, antes de poner en valor «al profesorado que, con su altruismo, ha colaborado para hacer posibles los proyectos educativos que hemos desarrollado durante más de tres décadas en Ibias y en Vegadeo». Y quiso también agradecer «el apoyo y lealtad» del exministro de Educación Aurelio Menéndez, del empresario abulense Aurelio Delgado –cuñado del expresidente Adolfo Suárez– y del empresario Francisco Rodríguez –dueño de Reny Picot–, que «simbolizan todo un paradigma de compromiso a lo largo de este camino recorrido a través de la educación en el medio rural».

Luis Felipe Fernández, que nació en el Occidente y en el Occidente ha desarrollado toda su carrera docente, defendió ayer que «la verdadera apuesta de un país debe ser la educación y la formación de los niños, niñas y jóvenes desde la base, porque en ello nos va el futuro». Y ese futuro, que el contribuye a construir, «conlleva el compromiso de toda la sociedad y de una escuela pública, por cierto, la única que se asienta en el medio rural, abierta a la comunidad y de calidad».

Porque, como ayer defendía a capa y espada, y así lo ha hecho toda su vida, «la escuela pública es la que hace factible que las personas puedan llegar a donde su esfuerzo y capacidad se lo permita, independientemente de su procedencia social o lugar de nacimiento». O lo que es lo mismo: «Una efectiva igualdad de oportunidades. Un país es y será lo que haya sido y sea su escuela». A ello «me he dedicado con absoluta convicción y profunda vocación de servicio» desde la enseñanza.