Arcadi Moradell y su contribución «al crecimiento de esta región»

Creador de la icónica imagen de 'Asturias paraíso natural', que acaba de cumplir cuarenta años, Arcadi Moradell recibió el título de Hijo Adoptivo de Asturias.

Nacido en Barcelona, llegó a Asturias, donde trabajó intensamente y pronto se sintió uno más, aunque tal y como reconoció ayer, tras recibir la distinción, «hoy tengo la confirmación de que me aceptáis como asturiano».

A esta tierra se siente «agradecido» este artista y diseñador gráfico multiformato distinguido «en reconocimiento a su trayectoria profesional en el diseño gráfico y la imagen corporativa, destacando su contribución a la promoción turística de Asturias».

Por ello, en su discurso, pronunciado mitad en asturiano y mitad en castellano, recordó a presidentes y responsables de turismo de Asturias a los que agradeció su apoyo. «Especialmente a Pedro de Silva, al ya desaparecido Vicente Álvarez Areces, a Adrián Barbón y a Tomás Flores, que fue director regional de Turismo y a todos los que trabajaron conmigo en el Principado para divulgar la marca Asturias y el resto de las marcas turísticas que he creado para esta región». Además, se mostró muy orgulloso: «Me alegra mucho saber que he contribuido algo al crecimiento de la tierra asturiana».

Nuevas ideas

Fue en 1985 cuando Arcadi Moradell recibió el encargo de crear una imagen para promocionar el turismo de la comunidad autónoma, una tarea que recordó tiempo después le llevó a más de un año de estudio sobre la región y de trabajo sobre el diseño. Tarea minuciosa que pasó incluso por tomar el pulso a la opinión pública para estudiar la visión de los ciudadanos acerca de la visión de Asturias. Poco podía imaginarse que aquel trabajo tendría el recorrido y repercusión que hoy, cuatro décadas después, mantiene.

A sus 76 años, este artista catalán sigue creando y estudiando la sociedad que le rodea buscando y encontrando nuevas ideas. Su cercanía a Asturias se intensificó ayer aún más, ya que contó que pese a los premios recibidos con anterioridad, el de ayer era muy especial.

Moradell dio también las gracias al presidente del Centro Asturiano de Barcelona que fue quien propuso su nombre para este galardón y a Ignacio Galán, quien le ayudó a darle forma a sus palabras en asturiano. Y finalizó su intervención asegurando que «estaré muy cerca de Asturias y del corazón y de todo lo que pueda físicamente». Y añadió: «Contad conmigo, ya estoy pensando en crear cosas para Asturias».