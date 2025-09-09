López Arranz agradece su ayuda a quienes le impulsaron a «engrandecer a Asturias»

Susana D. Tejedor Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025 | Actualizado 09/09/2025 00:35h. Comenta Compartir

El agradecimiento a aquellas personas que le acompañaron en su «empeño en intentar mejorar la universidad y la sanidad asturianas» centró las palabras del discurso que pronunció Juan Sebastián López Arranz tras recibir el título de Hijo Adoptivo del Principado de Asturias por, entre otros méritos, situar la región a la vanguardia en su especialidad.

Este vallisoletano, estomatólogo y exrector de la Universidad de Oviedo, institución a la que dedicó más de medio siglo de su vida, recordó en su intervención a quienes le ayudaron a «engrandecer Asturias» y a todas aquellas personas que compartieron con él «mi fervor universitario, formando parte de mis equipos de dirección», así como a aquellos que le permitieron «colaborar en la creación de una red hospitalaria y universitarias digna de Asturias». Aunque él ha reconocido ser muy crítico con la institución académica, sus compañeros le rindieron un sentido homenaje en el año 2010 por ser un «universitario ejemplar».

Tributo a sus compañeros

Presidente de la Real Academia de Medicina del Principado desde 2023, en la que se ha propuesto aumentar la presencia de mujeres y de jóvenes, y Excelentísimo Doctor, con unas 208 publicaciones en su haber y la dirección de 32 tesis, rememoró su llegada en 1972 a «este paraíso natural, tras un período de obligada trashumancia en aquellos tiempos». Esa época, dijo, le condujo «como a muchos compañeros» a esta comunidad,

A esos compañeros «que hicieron la misma singladura que yo» quiso rendirles el tributo «que se merecen, igual que yo lo estoy recibiendo en estos momentos» porque, argumentó, ellos «intentaron dejar lo mejor de sí mismos en beneficio de esta tierra».

Considerado el padre de la cirugía maxilofacial de esta comunidad autónoma, López Arranz, que se declaró «encantadísimo de la vida» tras saber del reconocimiento del título de Hijo Adoptivo de Asturias, mostró su «orgullo por sentirme querido por esta tierra en la que llevo tanto tiempo» y a la que lanzó un aviso: «Asturias ha de darse cuenta de todo lo que tiene e intentar no ser tan derrotista».

En esta tierra se asentó y aquí han crecido sus «maravillosos» cuatro hijos y sus cinco nietos, a los que se refirió como un apoyo imprescindible en su trayectoria profesional y vital, al igual que a su esposa.

No finalizó su intervención en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo sin dedicar unas palabras a «aquellos que me permitisteis colaborar en la creación de una red hospitalaria y universitaria dignas de Asturias».

El propio Colegio de Médicos le felicitaba «por su encomiable contribución a través de la medicina, la innovación clínica y la labor académica».

