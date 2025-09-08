Consuelo Busto, «la fuerza, liderazgo y trabajo incansable» de una mujer que abrió fronteras

Susana Tejedor Oviedo Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:48 Comenta Compartir

«Persona luchadora y pionera en la presencia de la mujer en el mundo empresarial asturiano en un sector como el de la sidra, predominantemente masculino». Así recordó en su intervención Verísimo Busto a su madre, Consuelo Busto, distinguida este 8 de septiembre con la Medalla de Asturias a título póstumo.

Consuelo Busto, fallecida en enero de 2023, recibió ayer este título «por su emprendimiento al frente de una empresa familiar con raíces profundas en la tradición e identidad de Asturias, por su liderazgo, su capacidad y su visión empresarial», según reza el acta del jurado. Esta mujer, que presidió Bodegas Mayador, una empresa que fundó su padre, Manuel, en 1939 y que ella engrandeció, innovó e hizo crecer y expandirse sin renunciar al carácter original de la compañía y fiel al legado familiar, forma parte de una generación de mujeres comprometidas con el mundo de la sidra. «No olvidemos nuestra cuna», decía, aunque insistía en la necesidad de crecer, expandirse y adaptarse a los nuevos mercados y otros países.

Fue la primera mujer del sector sidrero en viajar promocionando los productos y abriendo nuevos mercados, recordó su hijo. «A final de los años 70 y principios de los 80 empezó a viajar por España y por el resto del mundo y lo hizo sola y digo sola porque aunque ahora es algo que nos parece normal en aquella época no lo era, era surrealista.

Ampliar Verísimo Busto, hijo de Consuelo, fue quien recogió la Medalla de Asturias. P. Nosti

Verísimo Busto contó que su madre siempre comentaba que tenía que demostrar el doble que los demás y tener los conocimientos muy seguros porque siempre le buscaban un error en su gestión y ella decía que eso era agotador. La única manera de superar todas esas trababas que le fueron surgiendo, señaló su hijo en su intervención, fueron «su fuerza, liderazgo y trabajo incansable». Precisamente, estas cualidades, relató Verísimo Busto, «han sido los pilares que ha inculcado a su familia y a la bodega».

Mujer de carácter y sentido del humor es reconocida por su liderazgo y tesón por impulsar un legado familiar.

Poco podía imaginar Consuelo Busto cuando ella se incorporó al negocio familiar en el año 1976, donde la presencia femenina era prácticamente nula, que ella contribuiría a llevar la compañía a lo más alto. Y es que en estos momentos la marca Mayador está presente en los cinco continentes y en 75 países. Este logro, tal y como destacó ayer su hijo, no sólo ha ayudado a una trayectoria empresarial sino que «ha creado el futuro de la marca Mayador». En su intervención, su hijo pronunció los versos de Antonio Machado que a ella tanto le gustaban a iniciar un discurso: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar».