Alberto Arce: «Servir en la institución del pueblo asturiano fue un honor»

Miriam Suárez Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Alberto Arce fue letrado de la Junta General del Principado desde 1983 hasta 2024 y, a partir de 2006, ejerció como letrado mayor. «Ha sido un alto honor haber servido a Asturias y haberlo podido hacer principalmente en la institución que representa a todo el pueblo asturiano», apuntaba tras recoger de manos del presidente del Gobierno autonómico, Adrián Barbón, el título de Hijo Predilecto. Una distinción que, según dijo este abogado de Oviedo, «ha sido tan inesperada como abrumadora».

De hecho, Arce recogió el título con la misma discreción que le caracterizó durante su desempeño profesional en el parlamento asturiano, donde ejerció «el papel básico de colaborar con los representantes del pueblo asturiano, para que la institución que se desenvuelva como un estado democrático de derecho». El «honor» de esta labor «se ve colmado ahora» con el nombramiento de Alberto Arce como Hijo Predilecto de la región, que «no hace si no arraigar aún más, si cabe, mi entrañamiento con la tierra que ha sido, es y lo será hasta mi último aliento la tierra de mi predilección, mi tierra predilecta, mi casa, Asturias».

Tras subrayar su fuerte vínculo con la región, Alberto Arce, que ha sido académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y colaborador del Tribunal Constitucional, no quiso abandonar el escenario sin antes «dedicar a mi mujer, Pilar, este título, porque sin ella nada hubiese sido posible».

Pedro Sánchez: «¡Puxa Asturies en toes les ocasiones!» El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó ayer a los asturianos en el día de la comunidad. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que destaca la fortaleza y solidaridad del Principado para afrontar desafíos, así como su riqueza cultural. «¡Feliz Día de Asturias!», escribió el jefe del Ejecutivo central, quien subrayó en el mismo mensaje que «su fortaleza y solidaridad para afrontar los desafíos son dignas de reconocimiento, tanto como su cultura sidrera, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco». Sánchez cerró su mensaje de felicitación por el Día de Asturias con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma: «¡Puxa Asturies en toes les ocasiones!».