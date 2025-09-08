Dolores San Martín: «Tenemos derecho a ser útiles, a seguir opinando y a soñar»

Dolores San Martín agradece la concesión de la distinción, con Barbón y su hija, Eva María María, a la derecha.

«Tenemos derecho a ser escuchadas, a ser útiles, a seguir enseñando, opinando, participando y soñando». Dolores San Martín, Presidenta honorífica de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), lanzó ayer un mensaje claro y contundente en su discurso tras recibir la Medalla de Asturias.

Se mantuvo durante 16 años al frente de un órgano que integra a 90 asociaciones que presentan a más de 60.000 personas mayores en Asturias, que fue fundado por su padre y su marido y que sigue muy vigente en estos momentos. El pasado año 2024 presentó su dimisión después de 16 años presidiendo esta entidad confederada con la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España.

San Martín recibió ayer, acompañada en el escenario por su hija Eva María, esta distinción «con el corazón lleno de gratitud. Es una honor inmenso, una emoción difícil de describir», puntualizó.

Y es que reconoció que esta medalla «no es solo mía sino de todas las personas mayores de Asturias que han levantado esta tierra con su trabajo, su esfuerzo y su generosidad».

Lucha en silencio

Esta activista leonesa que trabaja por los derechos de las personas mayores en el Principado recordó ayer a «quienes luchan, muchas veces en silencio, por seguir sintiéndose de esta sociedad y es también para quienes, como yo, piensan que la vejez no puede ser etapa de olvido sino de reconocimiento y de derechos.

La directiva de la federación, que nombró como sustituto a Cesáreo Marqués Valle, abogó por los derechos de los mayores. «No solo tenemos derecho a ser cuidadas, tenemos derecho a ser escuchadas y a ser útiles».

También a poder soñar, añadió. Por eso la dedicatoria de la Medalla de Asturias que ayer recibió de manos del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, fue, además de para su familia, a todas las personas mayores, «de ellos es esta medalla». Un agradecimiento más: «a todas las asociaciones, a los compañeros y compañeras del camino». Un camino nada fácil pero que pasa por el desarrollo de la capacidad funcional, la salud física y mental así como por la calidad de vida en la vejez.

Ella sigue luchando por la promoción de los derechos de las personas mayores y por favorecer su participación en los ámbitos sociales, así como por su colaboración en las estratégicas autonómicas para lograr una longevidad saludable.