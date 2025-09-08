Octavio Villa Oviedo Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:48 Comenta Compartir

Cerraba la medalla del expresidente del Principado Antonio Trevín la ceremonia de esta tarde, con todo el simbolismo que ello implica. Además, le añadía emotividad el hecho de que fuese póstuma, pese a que cuando en abril pasado se le concedió Antonio María Trevín Lombán él aún caminaba sobre la tierra que tanto amó, la del Principado.

Y quien más le amaba a él, su viuda, Luisa Fernanda Lledías, fue la encargada de recoger su medalla de manos del actual presidente del Principado, Adrián Barbón, que se mostró especialmente cariñoso con ella y con el recuerdo de Trevín. Los nervios atenazaron de tal forma a Luisa Fernanda que le jugaron una mala pasada, y la medalla se le cayó al suelo en el momento de recogerla. Pero eso no hizo sino incrementar la ola de simpatía de los asistentes hacia la viuda de Trevín, que la acompañaron con un reforzado aplauso mientras ella se llevaba la medalla al corazón.

También su intervención fue especialmente emotiva. Tomó la muy personal y acertada decisión de convertir su discurso de agradecimiento, que iba a pronunciar en nombre de Trevín, en una carta dirigida en primera persona a quien había sido su compañero de vida durante la última década de la suya, hasta el final, el 22 de julio pasado, cuando el que fuese presidente del Principado y alcalde de Llanes (esto, en dos etapas diferentes), entre otras responsabilidades, falleció, víctima de un cáncer.

«Estarás con tus grandes amigos Rubalcaba, Areces y Dolores Campillo»

Le recordó Luisa Fernanda a Antonio María, en esa carta, que «cuando en abril te concedieron la medalla de oro de Asturias te hizo muchísima ilusión», y que ella ya se lo imaginaba «elaborando este discurso y cronometrándolo para no pasarte del minuto asignado».

Rememoró a continuación que poco después de tan buena noticia hubo otra que por un momento les invitó al optimismo, pues «el tumor había remitido un 20% y el pronóstico era bueno y alentador». Pronto se torcería todo y volvería a las «curvas y baches» que el diagnóstico, en «noviembre de 2024» había hecho que «nuestra vida en común, tan llena de líneas rectas», se convirtiese en una lucha por seguir juntos. Finalmente, no pudo ser, y «lo que tenía que haber sido una ceremonia en la que yo te aplaudiese desde el patio de butacas es una en la que yo hablo y tú estás en la primera fila del Cielo, con tus grandes amigos Rubalcaba, Areces, Dolores Campillo y tantos otros, diciendo, con tu característica generosidad, '¡pero qué bien lo hace mi chica!'». Una chica, una compañera, una amiga y un alma gemela que se mostró «muy orgullosa de tu implicación total y absoluta en el bienestar de la sociedad asturiana».

En los prolegómenos del acto, se proyectó un vídeo con imágenes y declaraciones seleccionadas de Trevín, en el que él explicaba que en política siempre se había sentido «en comisión de servicio» y que había «aprendido dos lecciones: Una, no perder amigos jamás por la política, que hay que ejercer sin sectarismos y respetando las opiniones de los demás. La otra, no estar nunca en política con heridas abiertas con nadie, porque si no, siempre te vas a equivocar». El maestro Trevín, dando lecciones de vida desde donde esté.