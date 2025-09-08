El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Benito García, en el momento de recoger su Medalla de Asturias. P. Nosti
Medallas de Asturias

Luis Benito García: «Tenemos que seguir promocionando la cultura asturiana»

El historiador, impulsor de la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, asume el compromiso de «seguir trabajando por la sidra»

Miriam Suárez

Oviedo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:48

A Luis Benito García le hubiese gustado celebrar su Medalla de Asturias «tomando unos culetes con mi padre; sin duda, esa sería la mejor forma». Él, minero de la cuenca del Nalón, y cosechero devoto, tiene mucho que ver en el hecho de que Luis Benito se criase entre pomares y germinase en él un interés por la sidra –«nuestro producto más identitario»– que ha desembocado en su consideración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Si alguien se volcó con la candidatura presentada ante la Unesco ese fue, sin duda, Luis Benito García, cuyo esfuerzo dio finalmente frutos en diciembre de 2024 para alegría colectiva de toda Asturias. Ayer, al recoger la Medalla que le reconoce todo ese trabajo y entrega, se acordó de su padre, pero también «de mi madre Kati, de mi mujer Silvia y de mi hija Emma, que constituyen la columna vertebral de toda mi labor», igual que «quiero recordar a mi abuela Carolina, que fue uno de mis pilares fundamentales».

Aprovechó la ocasión, además, para «hacer una reivindicación de las Humanidades, no sólo por las cualidades que nos confieren como especie, sino, para aquellos que tienen una visión más mercantilista de la vida, por su valor práctico», expuso este historiador especializado en Antropología Sociocultural. «Y que la Unesco declarase la sidra Patrimonio Inmaterial de la Humanidad creo que así lo pone de manifiesto», abundó García, partidario de que este claro «impulso» al sector sidrero tenga recorrido: «Debemos seguir promocionando la cultura de la sidra y tratar de hacer sidra asturiana, con manzana asturiana».

Un orgullo

Lo defendió Luis Benito García durante el vídeo previo a la entregada de las Medallas y también sobre la tarima del Auditorio Príncipe Felipe, donde tuvo lugar la entrega de las máximas distinciones del Principado. «Recibir esta Medalla supone un motivo de orgullo, pero encarna también un compromiso», comenzó diciendo quien conoce como nadie la cultura autóctona asturiana y dirige la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo.

Y prosiguió: «El compromiso de continuar trabajando por la cultura asturiana y especialmente por la cultura sidrera». No hay duda de que así será. Y para ello, además de su familia, cuenta con apoyos que, « iniciándose en el ámbito profesional, han pasado a formar parte de la esfera afectiva», como «Jorge Uría y Jorge Muñiz; siempre se agradece un amigo con quien pelear espalda con espalda».

