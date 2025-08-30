El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Francisco Rodríguez García, fundador de Reny Picot. J. C. R.

La Asociación Día de Galicia en Asturias reconocerá a Francisco Rodríguez y a María Jesús del Barco

La asociación celebrará su 30 aniversario concediendo sus insignias de oro al presidente de Reny Picot y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura

Rafael Fernández Arias

Rafael Fernández Arias

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:23

La Asociación Día de Galicia en Asturias celebra su XXX aniversario con un conjunto de actividades que irán del 4 al 14 de septiembre. Entre otros actos concederá sus insignias de oro y los carnés de socios de honor a Francisco Rodríguez García, fundador de Reny Picot, y a María Jesús del Barco Martínez, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y magistrada juez decana de Madrid. El acto tendrá lugar el domingo 14 en el hotel de la Reconquista de Oviedo.

Además, el programa de actos contará ese domingo con la inauguración del cruceiro gallego donado por la Asociación Día de Galicia en Villa Magdalena, con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde, Alfredo Canteli. Ya el viernes, se celebrará un encuentro empresarial astur-galaico en la Cámara de Comercio de Oviedo.

El sábado, la asociación también ofrecerá una queimada y una conferencia.

