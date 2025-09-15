El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las autoridades presentes en la inauguración del cruceiro en Villa Magdalena. Mario Rojas

El hórreo gallego de Villa Magdalena, en Oviedo, ya tiene compañía

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, define como un «gran éxito» el primer fin de semana de las fiestas de San Mateo

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:53

Los jardines de Villa Magdalena tenían un hórreo gallego y ahora ya tienen un cruceiro. La Asociación Día de Galicia en Asturias inauguró este domingo la instalación del cruceiro donado a la ciudad en el palacete ovetense durante un ceremonia presidida por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, con el presidente de la asociación Manuel Fernández Quevedo y otras personalidades como el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y un importante número de representantes populares que arropaban a ambos dirigentes del centro derecha.

Durante el acto todo el mundo ensalzó el hermanamiento entre Galicia y Asturias a través del cruceiro, aunque Canteli no pudo dejar de referirse a las fiestas de San Mateo, que cumplían su primer fin de semana con «un éxito» y lleno en las calles. «Las fiestas se miden por la participación en las mismas y yo he caminado por ellas tanto el viernes como el sábado y está la ciudad llena», añadió. «Para los que dicen que las fiestas están muertas y son un fracaso debo decir que la prueba es la gente que llena Oviedo y que los que nos visitan se quedan muy sorprendidos por la mucha gente que hay por las calles. Estaba a tope de gente, todos disfrutando y felicitándome por las calles», continuó.

El acto de inauguración, al mediodía, contó con la correspondiente bendición del cruceiro y la instalación de una placa conmemorativa de la instalación que acompaña al hórreo gallego que se han instalado en la avenida de Galicia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  4. 4 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  5. 5

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  6. 6

    Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo
  9. 9

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  10. 10 Perico Delgado carga de nuevo contra los manifestantes: «Son antisistema que quieren violencia y bronca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El hórreo gallego de Villa Magdalena, en Oviedo, ya tiene compañía

El hórreo gallego de Villa Magdalena, en Oviedo, ya tiene compañía