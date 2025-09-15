El hórreo gallego de Villa Magdalena, en Oviedo, ya tiene compañía El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, define como un «gran éxito» el primer fin de semana de las fiestas de San Mateo

Rafael Francés Oviedo Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:53

Los jardines de Villa Magdalena tenían un hórreo gallego y ahora ya tienen un cruceiro. La Asociación Día de Galicia en Asturias inauguró este domingo la instalación del cruceiro donado a la ciudad en el palacete ovetense durante un ceremonia presidida por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, con el presidente de la asociación Manuel Fernández Quevedo y otras personalidades como el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y un importante número de representantes populares que arropaban a ambos dirigentes del centro derecha.

Durante el acto todo el mundo ensalzó el hermanamiento entre Galicia y Asturias a través del cruceiro, aunque Canteli no pudo dejar de referirse a las fiestas de San Mateo, que cumplían su primer fin de semana con «un éxito» y lleno en las calles. «Las fiestas se miden por la participación en las mismas y yo he caminado por ellas tanto el viernes como el sábado y está la ciudad llena», añadió. «Para los que dicen que las fiestas están muertas y son un fracaso debo decir que la prueba es la gente que llena Oviedo y que los que nos visitan se quedan muy sorprendidos por la mucha gente que hay por las calles. Estaba a tope de gente, todos disfrutando y felicitándome por las calles», continuó.

El acto de inauguración, al mediodía, contó con la correspondiente bendición del cruceiro y la instalación de una placa conmemorativa de la instalación que acompaña al hórreo gallego que se han instalado en la avenida de Galicia.