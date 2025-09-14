El PP de Asturias inicia el proceso para convocar «en breve» el congreso de Oviedo
«Lo retomaremos en las próxima semanas», avanza el presidente regional, Álvaro Queipo
Oviedo
Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:27
El PP de Asturias considera que se debe abrir el proceso para convocar «en breve» el congreso local de Oviedo que desde hace ... meses tiene el plácet para su convocatoria de la dirección regional. No se ha puesto fecha porque «en el mes de julio nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, convocó un congreso nacional y después llegó el verano porque no me parecía tampoco muy sensato hacer a la gente iniciar un proceso congresual en pleno verano. Ahora lo retomaremos en las próximas semanas y seguiremos con ello», según explicó el presidente regional del PP, Álvaro Queipo.
El congreso parte con dos sectores enfrentados que no se sabe si pactarán en un futuro. Por una parte, la cúpula liderada por Mario Arias y apoyado por Alfredo Canteli y, por otro, un sector de afiliados de base.
