El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Queipo saluda a Rueda en presencia de Canteli durante el acto en Villa Magadlena. Juan Carlos Román

El PP de Asturias inicia el proceso para convocar «en breve» el congreso de Oviedo

«Lo retomaremos en las próxima semanas», avanza el presidente regional, Álvaro Queipo

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:27

El PP de Asturias considera que se debe abrir el proceso para convocar «en breve» el congreso local de Oviedo que desde hace ... meses tiene el plácet para su convocatoria de la dirección regional. No se ha puesto fecha porque «en el mes de julio nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, convocó un congreso nacional y después llegó el verano porque no me parecía tampoco muy sensato hacer a la gente iniciar un proceso congresual en pleno verano. Ahora lo retomaremos en las próximas semanas y seguiremos con ello», según explicó el presidente regional del PP, Álvaro Queipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  7. 7

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional
  10. 10

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP de Asturias inicia el proceso para convocar «en breve» el congreso de Oviedo

El PP de Asturias inicia el proceso para convocar «en breve» el congreso de Oviedo