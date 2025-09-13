La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional

El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobará este lunes, 15 de septiembre, los nombramientos de la asturiana Susana López Ares, Irene Garrido, Mar Vaquero, ... Juan Diego Requena y Javier Thibault Aranda como coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal. De esta manera, el Partido Popular reforzará su equipo económico «para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez», como afirman desde el Partido Popular.

El PP asegura trabajar para ser la alternativa que dé respuesta y aporte soluciones a los problemas de los españoles en un contexto en el que «aumenta la precariedad laboral mientras los sueldos son cada vez más bajos».

Desde las filas de los populares se traslada que el Ejecutivo central sigue sin acometer una reforma que se adecúe al mercado actual, al mismo tiempo que los trabajadores autónomos cada vez están «más asfixiados» por los impuestos, las cotizaciones y la escasa protección social. Del mismo modo, critican que no existan medidas eficaces para el impulso del empleo juvenil. Además, recuerdan que el país continúa sin conocer las causas del apagón del pasado mes de abril «porque el Gobierno carece de una hoja de ruta en materia energética».

Cinco áreas de coordinación

La asturiana Susana López Ares se encargará del área de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y profesora titular del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo. Fue diputada en la Junta General dos años, entre el 15 de junio de 2011 y el 4 de febrero de 2016, diputada en las Cortes Generales en las XI y XII legislaturas por por la circuscripción de Asturias. Su nombre apareció en las quinielas para encabezar la candidatura del PP a las elecciones autonómicas de 2023, que finalmente encabezó Diego Canga, que sólo se mantuvo cuatro meses como diputado. En septiembre, dimitió como portavoz popular y regresó a su puesto como alto funcionario de la UE.

Irene Garrido será la coordinadora del área de Economía. La diputada en el Congreso es Doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela.

Por su parte, Mar Vaquero asumirá la coordinación del área de Comercio, Inversiones, Empresa, y PYMEs. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Derecho Laboral Seguridad Social (CEF, Madrid) con Máster en Comercio Exterior, Cooperación y Relaciones Internacionales (Euro'in UE).

Juan Diego Requena será el coordinador de Energía y Sostenibilidad. El diputado en la Cámara Baja es ingeniero químico (Universidad de Málaga).

Por último, Javier Thibault Aranda será nombrado coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social. Thibault es consultor, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.