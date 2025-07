Principado y sindicatos firman el pacto por la educación: «El presupuesto de Asturias de 2026 será el de la enseñanza pública»

Durante las largas horas de negociación de los últimos días de mayo y primeros de junio, durante las interminables movilizaciones, pitadas, encierros y protestas, parecía ... lejano este día. Pero ha llegado: Principado y sindicatos educativos (cuatro de los cinco que componen la Junta de Personal Docente) han firmado hoy el pacto Asturias Educa, nombre que se le ha dado al acuerdo alcanzado que puso fin a la huelga educativa y que pone sobre la mesa 45 millones de euros para llevar adelante varias decenas de medidas en favor de la educación pública.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asistido hoy a la firma junto a la consejera Eva Ledo. Y ha dejado el presidente varias ideas claras. En primer lugar, insistir en el reconocimiento de los errores, de no haber sabido ver el malestar que había en la comunidad docente. En segundo lugar, el reconocimiento a quienes han hecho posible el pacto. Y, en tercero, el compromiso por trabajar para sacar adelante lo que tanto él como los portavoces sindicales consideran un «punto de partida», no algo finalizado.

«El contenido es bueno, es el acuerdo más ambicioso alcanzado en democracia por la educación pública», ha dicho el presidente, quien ha asegurado que la Consejería de Hacienda está trabajando ya por reflejar en los presupuestos de 2026 tanto este acuerdo como el alcanzado en agosto y que suponía también otros 23,5 millones para otro conjunto de medidas.

«El presupuesto de 2026 va a ser el presupuesto de la educación pública», ha asegurado Adrián Barbón.

A su lado, la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, ha querido acordarse de su antecesora, Lydia Espina, y de los consejeros que llevaron adelante las negociaciones, la vicepresidenta Gimena Llamedo y el responsable de Hacienda, Guillermo Peláez. Ledo ha querido que esta firma sea un reconocimiento expreso a la labor docente, pero también a las familias y al alumnado, en «un día importante para el Principado de Asturias».

Por parte de los sindicatos han firmado Gumersindo Rodríguez, de ANPE; Borja Llorente, de CC OO; Miguel Laria, de SUATEA, y Cristóbal Puente, de UGT. Hay que recordar que CSIF finalmente decidió no suscribir el acuerdo. Todos ellos se han mostrado este «satisfechos» y «moderadamente satisfechos» y han dejado claro que no es un cheque en blanco, que seguirán pendientes no solo del cumplimiento de lo pactado sino de las cuestiones que han quedado fuera. La integración de la red de 0 a 3, el acuerdo de plantillas y la reducción de la carga burocrática, entre las prioridades que pondrán sobre la mesa.