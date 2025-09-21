El PP de Asturias presentará su proyecto de Gobierno y la izquierda pedirá avances en derechos sociales

Los partidos políticos con representación en la Cámara asturiana tomarán la palabra en la sesión del miércoles del debate sobre el estado de la región ... , que servirá de pistoletazo de inicio del nuevo curso político.

El cara a cara de los diferentes portavoces parlamentarios con el presidente del Principado, Adrián Barbón, permitirá hacer balance de la gestión del Gobierno que sostiene PSOE e IU-Convocatoria por Asturies durante la primera mitad de la legislatura, pero también actuará como antesala para la negociación de los presupuestos de 2026. Barbón pedirá a la oposición «altura de miras» y alejarse de tácticas electoralistas para respaldar las cuentas de su gobierno, en las que promete más inversión en educación y prevención de incendios, entre otras cuestiones. Las fuerzas políticas de la oposición, por su parte, pondrán en cuestión su gestión, su política fiscal y darán a conocer sus prioridades para el próximo ejercicio.

Partido Popular: Se presenta como alternativa a la «inacción» de Barbón

El miércoles, tras escuchar el discurso de Adrián Barbón en la jornada anterior, el primero en salir a la tribuna de oradores será Álvaro Queipo como líder del PP, principal partido de la oposición. El presidente de los populares asturianos aprovechará su turno de palabra para hacer su propia radiografía de la realidad de Asturias, «la que viven todos los asturianos día a día, ante un Gobierno cuyas señas de identidad son la inacción, la mala gestión y la sumisión a Sánchez». Pero el portavoz del PP en la Junta General, a quien Génova ha confirmado como candidato a la Presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas, también aprovechará este debate para lanzar su programa de Gobierno alternativo, con el que promete «un mejor futuro para Asturias». Esperan los populares que Barbón haga un análisis realista de la situación económica de la región y que no utilice el altavoz de la Junta para propagar «más mentiras ni promesas vacías».

Vox: Denuncia la excesiva carga fiscal y burocrática

La presidenta de Vox, Carolina López, intervendrá en segundo lugar y tiene previsto denunciar «el ninguneo que sufre el medio rural, el abandono de las infraestructuras, la expulsión de los jóvenes de su tierra o la mala gestión de la consejería de Servicios Sociales, que tiene abandonados a los asturianos más vulnerables». Algo que en Vox entienden que contrasta con «la agilidad a la hora de atender a la inmigración ilegal». Además, López alertará sobre la excesiva carga fiscal y burocrática, «un auténtico lastre para trabajadores, emprendedores y empresarios».

IU-Convocatoria por Asturies: Pone el foco del debate en las políticas de vivienda

IU-Convocatoria por Asturies, socio minoritario del Gobierno regional y responsable de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, pondrá el foco en las políticas sociales progresistas y transformadoras que permiten avanzar en derechos. Aseguran desde IU que, con su llegada al Gobierno, «ha habido un antes y un después» en este ámbito, aunque insisten en la necesidad de impulsar avances en políticas de vivienda, «que son una de las mayores preocupaciones para la sociedad asturiana».

Foro Asturias: Carga contra el abandono del campo y las infraestructuras

El discurso en el debate sobre el estado de la región del secretario general de Foro, Adrián Pumares, se centrará en denunciar el «sucursalismo» del Gobierno de Barbón respecto a Pedro Sánchez y en alertar de la «inacción política» que, entienden en esta formación, lastra el futuro del Principado. Advertirá Pumares de que la financiación singular para Cataluña «perjudicará gravemente a Asturias» e insistirá en reclamar una reforma fiscal que alivie la carga impositiva, más inversión y el desbloqueo de infraestructuras como el vial de Jove y la autovía al suroccidente, así como la supresión definitiva del peaje del Huerna y las mejoras en la red de Cercanías. También pedirá un mayor compromiso con el campo asturiano y la educación, así como atajar las listas de espera sanitarias, aunque teme que, por parte de Barbón, el debate «vuelva a ser un refrito de anuncios repetidos».

Grupo Mixto: Reivindica una Asturias que cuide a la gente

Covadonga Tomé, diputada ex-Podemos y ahora líder de Somos, se centrará muy especialmente en las necesidades de la sociedad en materia de vivienda y servicios públicos, pero también pedirá cambios en el modelo productivo, mayor compromiso en materia de infraestructuras y una fiscalidad más progresiva. Tomé reivindica una Asturias «que cuide de la gente» y, casi con seguridad, volverá a hacer valer su voto, clave para conformar una mayoría de izquierdas en la Junta General y para la aprobación de las cuentas.

PSOE: Insta a reflexionar sobre las oportunidades de Asturias

El grupo socialista cerrará el debate con la intervención de su portavoz, Dolores Carcedo, que repasará los avances del proyecto político de Adrián Barbón en conectividad, innovación, atracción de empresas, vivienda, turismo de calidad y cohesión territorial. También destacará el refuerzo de los servicios públicos y los hitos legislativos logrados –como las leyes de Impulso Demográfico, Les Escuelines o Ciencia e Innovación–, recordando que siguen en tramitación normas clave como la reforma fiscal o la ley Simplifica. Los socialistas aspiran a que el debate sirva para reflexionar sobre el presente y las oportunidades de Asturias, y a reforzar acuerdos que fortalezcan la comunidad en un momento de incertidumbre.