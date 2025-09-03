El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Barbón, durante un debate sobre el estado de la región. Álex Piña

El debate de orientación política en Asturias será los días 23, 24 y 26 de septiembre

La Junta General celebra este viernes el pleno institucional por el Día de Asturias y la próximo semana retoma su actividad ordinaria con el foco puesto en la gestión de los incendios. La oposición rechaza la tramitación exprés de la reforma fiscal

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:10

El debate sobre el estado de la región, que se celebra al inicio de cada año legislativo, ya tiene fecha. Se llevará a cabo los ... días 23, 24 y 26 de septiembre, y en él, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, hará balance de su gestión y dará a conocer sus proyectos para el nuevo curso legislativo, mientras los grupos parlamentarios presentarán sus propias propuestas que serán sometidas a votación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  3. 3 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  10. 10

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El debate de orientación política en Asturias será los días 23, 24 y 26 de septiembre

El debate de orientación política en Asturias será los días 23, 24 y 26 de septiembre