El debate de orientación política en Asturias será los días 23, 24 y 26 de septiembre

El debate sobre el estado de la región, que se celebra al inicio de cada año legislativo, ya tiene fecha. Se llevará a cabo los ... días 23, 24 y 26 de septiembre, y en él, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, hará balance de su gestión y dará a conocer sus proyectos para el nuevo curso legislativo, mientras los grupos parlamentarios presentarán sus propias propuestas que serán sometidas a votación.

Antes, este mismo viernes, se celebrará el pleno institucional con motivo del Día de Asturias, mientras que la próxima semana comenzarán las sesiones plenarias ordinarias con especial atención a los incendios que afectaron a la región durante la segunda mitad de agosto. Está prevista la comparecencia tanto el de consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como su homólogo en Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez.

Así se acordó este miércoles en la reunión de portavoces, donde el Consejo de Gobierno trató sin éxito de agilizar al máximo la tramitación parlamentaria para la entrada en vigor de la reforma del IRPF aprobada por el Gobierno, un texto legislativo que también establece un gravamen especial del 15% sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) cuando el adquirente sea un «gran tenedor» de vivienda. El Consejo de Gobierno pretendía tramitar esta reforma fiscal por lectura única, pero se topó con el rechazo de PP y Vox. «No vamos a colaborar en absoluto con esa subida de impuestos encubierta», justificó el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien criticó que las formaciones que sustentan al Gobierno regional -PSOE e IU- pretendieran con este mecanismo eludir la fase de enmiendas y la comparecencia de expertos.

Desde el PSOE, la portavoz del grupo, Dolores Carcedo, insistió en la importancia de tramitar la reforma de forma «ágil» para aplicar la rebaja fiscal comprometida por el Gobierno en la próxima declaración de la renta, señalando que para ello la ley debe salir adelante antes de que finalice el ejercicio. Por ello, confirmó que su grupo parlamentario solicitará la tramitación con carácter de urgencia.