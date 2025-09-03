El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nava, uno de los concejos en los que se celebra el Día de Asturias, durante un Festival de la Sidra. D. M.

Día de Asturias 2025: fechas y actividades en los concejos de la Comarca de la Sidra

Las actividades para celebrar el Día de Asturias se desarrollarán entre el viernes 5 y el lunes 8 en Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa

I. G.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:50

Seis concejos, los de la Comarca de la Sidra; cuatro días, del 5 al 8 de septiembre; y decenas de actividades para todos los públicos. La celebración del Día de Asturias (8 de septiembre) tendrá lugar este año en los concejos de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego, Villaviciosa, a fin de festejar también la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio de la Humanidad.

El intenso programa de actividades se inaugurará en la tarde del viernes 5 en Sariego y hasta el lunes 8, cuando se pondrá el broche en Nava, habrá mercados, juegos y espectáculos para todos los públicos y gustos.

Las visitas guiadas y algunas otras actividades previstas requieren inscripción previa, pero para casi todas ellas se han agotado las plazas reservadas.

Día a día y concejo a concejo, la programación anunciada es:

Viernes 5, Sariego

  • 18 horas: exhibición de deporte tradicional en el prau de la fiesta de Vega.

  • 18 - 21 horas: pasacalles Bandina L'Emboláu en Vega.

  • 18 horas: visita teatralizada y música (Amaia Rey) en la Cueva de San Pedrín de Narzana.

  • 19 horas: visita al Llagar Trabanco.

  • 19 horas: visita Yeguada Finca Maeza.

  • 20 horas: visita teatralizada y Coro Errante en la Cueva de San Pedrín de Narzana.

  • 21 horas: espicha con degustación de productos típicos en Vega.

  • 21.30 horas: concierto de Los Berrones en Vega.

  • 23 horas: Orquesta Grupo Límite en Vega.

Sábado 6, Colunga

  • De 10.30 a 18.30: entrada gratuita al MUJA. Hasta las 14.30 horas habrá animación con mascotas del museo.

  • De 10.45 a 12.30 horas: visita yacimiento de huellas de dinosaurio de la Playa La Griega.

  • Desde las 11 horas, en el MUJA: música para pequeñines (El Arca de Mozart), mayáu de sidra y zumo para niños, yincana dinosidrera, cuentacuentos.

  • 12.30: pasacalles Bandina L'Emboláu.

  • 12 horas: exposición 'Sidra' en la Casa de Cultura.

  • 14 horas: Concierto de Petit Pop en la plaza de la Iglesia San Cristóbal.

Sábado 6, Villaviciosa

  • De 12 a 22 horas: Mercado Festival Internacional de la Gaita. Parque del Pelambre.

  • 17 horas: pasacalles bandas de gaitas.

  • 17.45 horas: visita Llagar Cortina

  • 19 horas: encuentro bandas de gaitas en el Parque del Pelambre.

  • 22 horas: concierto de Hevia en el Parque del Pelambre.

  • 23.30: espectáculo de drones 'Asturias Paraíso Natural' en el Parque del Pelambre.

  • 23.45 horas: actuación Eva Hevia en el Parque del Pelambre.

  • 00.15: 'Nueche Folk' con Malin Lewis, Felpeyu, Skama la Rede. Parque del Pelambre.

Domingo 7, Cabranes

  • De 11 a 16 horas: exposición 'Cabranes, cultura y tradición' en la Casa de Cultura en Santolaya.

  • De 11 a 14 y de 16 a 18 horas: puertas abiertas Museo de la Escuela Rural de Viñón.

  • Desde las 11.30 horas: mercado tradicional en la plaza del Emigrante de Santolaya.

  • Desde las 12 horas: juegos a lo grande, degustaciones y elaboraciones en la Plaza del Emigrante de Santolaya.

  • 12 horas: taller de ajedrez y simultáneas. Plaza del Emigrante

  • 12 horas: pasacalles Hermanos Joglar. Santolaya.

  • 13 horas: pasacalles y traje tradicional. Plaza del Emigrante.

  • 13 horas: Preba de sidra (Tano Collado) en la Casa de Cultura.

  • 14: concierto vermú Los Acebos. Plaza del Emigrante

Domingo 7, Bimenes

  • 18 horas: puertas abiertas y animación teatral en el Palacio Casa Estrada de Martimporra.

  • 18 - 21 horas: música y folclore (Los Yerbatos, La Pandorga) en el prau del Palacio.

  • 18 horas: exhibición Lucha Valtu. Prau del Palacio.

  • 19 horas: degustación y chorizo a la sidra. Prau del Palacio.

  • 19 horas: canción asturiana. Prau del Palacio.

  • 21.30 horas: Orquesta Dominó. Prau del Palacio.

Lunes 8, Nava

  • De 11 a 19 horas: entrada gratuita Museo de la Sidra. Nava.

  • 12 a 15 horas: tren sidrero con animación. Nava.

  • Desde 12 horas: mercado tradicional. Plaza Manuel Uría.

  • Desde 12 horas: juegos tradicionales. Alrededores Ayuntamiento.

  • De 12 a 18 horas: tradiciones y costumbres rurales además de escanciado de sidra. Museo de la Sidra.

  • 12 a 12.30 horas: exhibición magistral de escanciado de sidra. Museo de la Sidra.

  • De 12.30 a 13 y de 16 a 16.30 horas: pasacalles Banda de Gaites Llariegu

  • 13.15 horas: encuentro con coros de la Comarca de la Sidra. Iglesia San Bartolomé

  • 14 horas: concierto vermú Querida Margot. Plaza Manuel Uría.

  • 16.30 horas: preba de sidra (José Norniella) en el Museo de la Sidra.

  • 17 horas: Orquesta Tekila. Plaza Manuel Uría.

