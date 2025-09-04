Día de Asturias: horario de misas en Covadonga y otros santuarios marianos
Las fiestas patronales que se celebran el 8 de septiembre en muchos puntos del Principado congregan a centenares de devotos en los oficios religiosos
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:22
Una ola de fervor mariano recorre Asturias cada 8 de septiembre. Además de la Basílica de Covadonga, hay varios santuarios repartidos por todo el Principado que son destino de peregrinación y congregan cada año a centenares de devotos. Por ello, en algunos de ellos se ofician varias misas a lo largo del día.
A continuación, se relacionan los horarios de las celebraciones religiosas más populares del 8 de septiembre en Asturias.
Covadonga (Cangas de Onís)
12 horas: misa de campaña en los Lagos de Covadonga, tras la extracción de la talla del Lago Enol por parte de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (FASPA).
12 horas: misa solemne en honor a la Virgen de Covadonga en la Real Basílica oficiada por el Arzobispo Jesús Sanz Montes.
13 horas: procesión de La Santina a la Santa Cueva, acompañada por la Banda de Gaitas de Corvera de Asturias.
Lugás (Villaviciosa)
Se oficiará misa a las 9, 10, 11, 12.30 y 18.30 horas.
El Acebo (Cangas del Narcea)
Habrá misa a las 11, 12, 13.30 (presidida por el obispo Atilano Rodríguez, inaugura el Año Santo en El Acebo) y 17 horas.
Pastur (Illano)
Habrá misa a las 11, 12, 13 y 17 horas.
Otras misas destacadas son las de La Guía en Llanes (11.30 horas), a la que seguirá procesió y exhibición de bailes tradicionales; Los Remedios en Porcía (12 horas); y El Carbayu en Langreo (13 horas).
