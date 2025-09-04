El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Procesión de La Santina en Covadonga. X. C.

Día de Asturias: horario de misas en Covadonga y otros santuarios marianos

Las fiestas patronales que se celebran el 8 de septiembre en muchos puntos del Principado congregan a centenares de devotos en los oficios religiosos

I. G.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:22

Una ola de fervor mariano recorre Asturias cada 8 de septiembre. Además de la Basílica de Covadonga, hay varios santuarios repartidos por todo el Principado que son destino de peregrinación y congregan cada año a centenares de devotos. Por ello, en algunos de ellos se ofician varias misas a lo largo del día.

A continuación, se relacionan los horarios de las celebraciones religiosas más populares del 8 de septiembre en Asturias.

Covadonga (Cangas de Onís)

  • 12 horas: misa de campaña en los Lagos de Covadonga, tras la extracción de la talla del Lago Enol por parte de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (FASPA).

  • 12 horas: misa solemne en honor a la Virgen de Covadonga en la Real Basílica oficiada por el Arzobispo Jesús Sanz Montes.

  • 13 horas: procesión de La Santina a la Santa Cueva, acompañada por la Banda de Gaitas de Corvera de Asturias.

Lugás (Villaviciosa)

  • Se oficiará misa a las 9, 10, 11, 12.30 y 18.30 horas.

El Acebo (Cangas del Narcea)

  • Habrá misa a las 11, 12, 13.30 (presidida por el obispo Atilano Rodríguez, inaugura el Año Santo en El Acebo) y 17 horas.

Pastur (Illano)

  • Habrá misa a las 11, 12, 13 y 17 horas.

Otras misas destacadas son las de La Guía en Llanes (11.30 horas), a la que seguirá procesió y exhibición de bailes tradicionales; Los Remedios en Porcía (12 horas); y El Carbayu en Langreo (13 horas).

