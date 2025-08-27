Todos los actos del Día de Asturias 2025 en la Comarca de la Sidra La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, afirma que el 8 de septiembre los asturianos «conmemoramos lo que somos y lo que proyectamos al mundo»

La consejera de Cultura, el director general de Reto Demográfico y los alcaldes de la Comarca de la Sidra

Soraya Pérez Villaviciosa Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:02 Comenta Compartir

Ya todo está preparado para celebrar un año más el Día de Asturias el próximo 8 de septiembre. En esta ocasión, los actos, que ensalzarán la cultura sidrera tras su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, tendrán lugar en los concejos que integran la Comarca de la Sidra desde el día 5 hasta el 8.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, presentaron esta mañana los actos de celebración, acompañados del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, los alcaldes de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava y Sariego y representantes del sector de la sidra en Asturias.

La consejera de Cultura destacó que «el Día de Asturias es una gran fiesta de encuentro de todos los asturianos. Conmemoramos todo lo que somos y lo que proyectamos al mundo. Además, este año es muy especial porque lo hacemos poniendo en valor la cultura sidrera y la colaboración entre los concejos», dijo Guitierrez.

Añadió que «este modelo de celebración itinerante y compartido refuerza la cohesión territorial porque cada concejo aporta su personalidad y juntos tejemos una programación abierta a familias, residentes y visitantes que disfrutan de nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y nuestra música», subrayó la titular de Cultura del Principado.

Este año, además de estar presente la sidra, la música, la cultura y la tradición, también habrá mercados tradicionales, muestras de gastronomía, exhibiciones de deportes, y juegos autóctonos, actividades infantiles y espectáculos de calle. Además, el patrimonio histórico y natural de la Comarca de la Sidra también tendrá un papel protagonista con visitas gratuitas y guiadas, talleres y propuestas para todos los públicos.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, señaló también que «para nosotros es un orgullo acoger la presentación, y más porque coincide con un fin de semana intenso del Festival Internacional de la Gaita, de la fiesta de la sidra el sábado en Villaviciosa y que es preludio además de nuestras fiestas patronales de El Portal que serán el fin de semana siguiente», dijo el regidor.

Añadió que «deseamos que sea un nuevo éxito, que toda Asturias y gente de España y de fuera del país acudan a celebrar el día de la región, el Día de Asturias, en la Comarca de la Sidra en este caso, y que todo salga bien y que lo celebremos todos, lógicamente con buena sidra, si puede ser de la Comarca de la Sidra bien, y si puede ser de Villaviciosa, aún mejor», concluyó Vega.

Programación de actos

En Sariego, el 5 de septiembre, el programa arrancará con una exhibición de deporte tradicional en Vega y el pasacalles a cargo de la Bandina L'Emboláu. En Narzana, el público disfrutará de las visitas teatralizadas y actuaciones musicales de Amaia Rey y del Coro Errante en la Cueva de San Pedrin. También podrán visitarse el Llagar Trabanco y la Yeguada Finca Maeza y habrá espicha con degustación de productos típicos. Cierra las actividades en Sariego el concierto de Los Berrones y de la Orquesta Grupo Limite.

En la mañana del 6 de septiembre, en Colunga, el público que visite el concejo tendrán entrada gratuita al Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), que ofrecerá actividades especiales durante todo el día como una visita al yacimiento de icnitas de la playa de La Griega en colaboración con el Centro de Interpretación del Sueve, una Yincana Dinosidrera o un taller de mayáu de manzana, entre otras actividades.

Además, en Colunga, se podrá disfrutar de un pasacalles con la Bandina L'Emboláu, la exposición Sidra en la Casa de Cultura, y del concierto de Petit Pop en la Plaza de la iglesia de San Cristóbal.

Ya en Villaviciosa el 6 de septiembre, el centro de la villa se Ilenará con la música de las bandas de gaitas participantes en el Festival Internacional de la Gaita y el Parque del Pelambre acogerá el mercado de este Festival. También habrá jornada de puertas abiertas en los llagares El Gaitero y Cortina, con un tren sidrero con animación.

Villaviciosa también disfrutará de los conciertos del gaitero Hevia y de la joven cantante asturiana Eva Hevia. Además, en colaboración con el Festival Internacional de la Gaita, se ofrecerán las actuaciones de Malin Lewis, Felpeyu y Skama La Rede, además de un espectáculo de drones.

En la mañana del 7 de septiembre, en Cabranes, al mercáu tradicional en la Plaza del Emigrante de Santolaya, se suma la exposición en la Casa de Cultura. Los más pequeños disfrutarán con los Juegos a lo grande y habrá degustaciones de sidra y zumo ecológicos y de arroz con leche y boroña, además de una preba de sidra con Tano Collado.

También se realizará un taller de ajedrez y partidas simultáneas y una demostración del traje tradicional de Cabranes, se ofrecerán vuelos cautivos de globo aerostático y, a lo largo de todo el día, habrá entrada gratuita al Museo de la Escuela Rural, en Viñón. La nota musical la podrán los pasacalles de Hermanos Joglar y el concierto sesión vermú de Los Acebos.

En Bimenes, el 7 de septiembre en Martimporra podrá disfrutarse de una jornada de puertas abiertas y animación teatral en el Palacio Marqués de Casa Estrada. Los Yerbatos y La Pandorga serán los encargados de la ambientación musical y folclórica en el prau del Palacio donde también habrá canción asturiana y podrá verse una exhibición de lucha Valtu así como participar en una degustación y elaboración en vivo de chorizo a la sidra. Las actividades en Bimenes finalizan con el concierto de la Orquesta Dominó.

El 8 de septiembre, en Nava, el Museo de la Sidra ofrecerá entrada gratuita a todos los visitantes, que también podrán disfrutar de canción asturiana, de ambientación costumbrista en el entorno del equipamiento, de una clase magistral de sidra y de una preba de sidra con José Norniella.

En Nava habrá mercado y juegos tradicionales y se ofrecerán vuelos cautivos de globo aerostático, además de un tren sidrero con animación por la villa y el pasacalles de la Banda de Gaites Llariegu.

La iglesia de San Bartolomé acogerá el encuentro con los coros de la Comarca de la Sidra y en la Plaza Manuel Uria podrá verse la actuación sesión vermú de Querida Margot y el concierto de la Orquesta Tekila.