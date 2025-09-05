Asturias se llena de fiesta por el cumpleaños de La Santina

Isabel Gómez Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:57 | Actualizado 09:04h. Comenta Compartir

La celebración del Día de Asturias pone el foco festivo este fin de semana en la Comarca de la Sidra. También, como cada 8 de septiembre, en Cangas de Onís y Covadonga, epicentro del fervor y la tradición religiosa en honor a La Santina. Sin embargo, también como cada año, los festejos patronales en el Principado se extienden este día de Oriente a Occidente.

La Guía en Llanes, El Carbayu en Langreo, el Avellano en Pola de Allande, Las Telayas en Puerto de Vega y Los Remedios en Porcía son algunas de las fiestas más populares de este fin de semana. Pero hay más: Pravia celebra las fiestas del Cristo y la Virgen del Valle, Somiedo rinde homenaje festivo a Nuestra Señora de Covadonga, Caravia hace lo propio en honor a Nuestra Señora de la Consolación...

La devoción mariana también convierte en lugares de destino cada 8 de septiembre los santuarios de Lugás (Villaviciosa), El Acebo (Cangas del Narcea) y Pastur (Illano). En todos ellos se oficiarán varias misas a lo largo de una jornada en la que tampoco se renuncia a la música y la diversión.

Más planes en Asturias

Más allá de las fiestas populares del 8 de septiembre y la celebración del Día de Asturias, la agenda culturla y de ocio del Principado para este fin de semana largo está llena de propuestas gastronómicas y citas musicales.

Gijón, por ejemplo, suma este viernes a las fiestas de Cimavilla, La Guía Serín y La Camocha una nueva edición de la CometCon y el sábado, el primer Festival Imposible, ideado para disfrutar de grandes músicos y conciertos históricos en pantalla gigante.

Oviedo, por su parte, da el pistoletazo de salida a las fiestas de San Mateo con el festival Fyin Fest, que este sábado 6 pondrá sobre el escenario del recinto de la Ería a artistas de talla internacioal como Camilo y María Becerra.

Avilés, con su Semana de la Tapa, es uno de los referentes más sobresalientes para quienes busquen un plan gastronómico este fin de semana, aunque Piloña, que celebra su IX Concursu de Sidre Casero, será parada obligada para los amantes de la sidra.

Por su parte, Luarca celebra hasta el día 7 el festival cultural La Favorita, dedicado a la memoria del escritor Xuan Bello, fallecido en el mes de julio, mientras que en Villaviciosa disfrutan de los sonidos tradicionales en el marco del Festival Internacional de Gaita.

Como broche a este fin de semana de exaltación de la asturianía, Aller celebrará su Nueche Celta. Será el domingo 7 en Soto, a partir e las 20 horas, y contará con las actuaciones de El Gumial, Herbamora, Llan de Cubel y Guieldu.