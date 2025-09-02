La CometCon arranca este fin de semana en Gijón con más invitados, exposiciones y un espacio familiar El mayor evento de ocio alternativo de Asturias programará en el recinto ferial Luis Adaro más de 150 actividades entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre

Inés Barea Gijón Martes, 2 de septiembre 2025

La CometCon cumple trece años y lo celebra consolidándose como un referente del ocio alternativo en el norte de España. Desde aquella primera convención que acogía el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el número de asistentes no ha dejado de crecer hasta llegar a los 25.000 en las últimas ediciones celebradas. ¿El secreto? «Hacer una oferta muy plural y muy diversa de lo que es la cultura y el ocio alternativo», explicó Héctor Lasheras, su director, en la presentación de la programación que se desarrollará en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre.

En esta ocasión, además, la propuesta viene cargada de novedades. Habrá un espacio dedicado al público infantil, la PequeCon; una zona expositiva de Playmobil nunca antes vista y otra de 'wrestling', una categoría de lucha libre guionizada que hace cincuenta años que no tiene lugar en Asturias. Habrá literatura, cine, cómics, manga y baile además de los ya tradicionales concursos de cosplay, zona K-pop y un nuevo certamen de talentos. Un «sinfín» de actividades que lo consolidan como el evento de referencia que ya es.

Además, superando las cifras de ediciones anteriores que solían traer «entre 18 y 20 invitados», este año se superarán los 30 participantes, incluyendo personalidades que viajarán desde fuera de España. Entre ellos estará la pianista gijonesa Elena Loredo, más conocida como Elesky, cuyos conciertos «siempre llenan el auditorio», afirmó Lasheras. Los youtubers Pazos64, King Bee y NeeneKoo, la cantante Icy Amane o cosplayers como Satuski Cosplay, Tales of Lightning y Miacka serán algunos de los presentes en una parrilla que suma en total más de 50 millones de seguidores en redes sociales.

Pero la CometCon «no solo es aportación cultural», añadió Lasheras, pues se trata del evento del sector «que más tiendas y artesanos reúne», llegados desde todas partes de España, hasta rozar en esta ocasión los 200 puestos comerciales en distintos pabellones. En total, resumió el director, se espera que este fin de semana se reúnan alrededor de 500 trabajadores en el Recinto Ferial Luis Adaro. Una cifra que demuestra que el ocio alternativo cuenta con un público consolidado que se moviliza desde todas partes de la región y, cada vez más, también desde fuera de ella.

Es así porque Gijón es una ciudad «abierta, dinámica y creativa», expresó Oliver Suárez, presidente de Divertia, y este fin de semana «se convertirá en el epicentro del ocio alternativo» y en «un punto de encuentro intergeneracional para aficionados que comparten intereses, talento y forma de entender el mundo».

Ampliar David Argüelles, director comercial de la Feria de Muestras; Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales y Juventud; Oliver Suárez, presidente de Divertia; Héctor Lasheras, director de CometCon; Antón García, director de Acción Cultural del Principado y Juan Ponce, director de Agenda 2030 del Principado. Damián Arienza

Es además un evento innegablemente joven, que «consigue uno de los objetivos que todos tenemos: que la juventud se involucre en las actividades que programamos», apuntó Antón García, director general de Acción Cultural del Principado. «Es un verdadero placer asistir año tras año a la programación de la CometCon y ver cómo riadas de jóvenes se acercan de una manera muy guapa, muy sana y muy participativa». Además, destacó, es un lugar donde se hace un uso «con normalidad» de la lengua asturiana, «sin imposiciones, sino como algo que forma parte del ADN de nuestra sociedad».

Para Juan Ponce, director de Agenda 2030 del Principado, esta cita reúne todos los valores que su programa trata de alcanzar: sostenibilidad social, medioambiental y económica. «El sector de los videojuegos llega a una de cada tres personas en el planeta», afirmó. Así que, «cuando hablamos de videojuegos, el enfoque no puede ser negativo», sino que aprovecharse de sus ventajas puede ayudar a alcanzar esos valores de la mano de los más jóvenes.

Solo queda ya desempolvar los disfraces y prepararse para disfrutar de un evento que es ya referente para los más jóvenes dentro y fuera de Asturias.