Cimavilla, La Guía, La Camocha y Serín toman el relevo festivo en Gijón

La figura de un romano, la cabeza de un dragón y la de una serpiente decoran los restos de la antigua muralla en Cimavilla.

El verano todavía no ha acabado y tampoco lo han hecho las fiestas en los barrios y parroquias de Gijón. El verano todavía no ha acabado y tampoco lo han hecho las fiestas en los barrios y parroquias. De hecho, este fin de semana será difícil elegir, ya que coincidirán las celebraciones de Cimavilla, La Guía, Serín y La Camocha, además de las fiestas sociales del Grupo Covadonga y el Club Natación Santa Olaya.

La comisión de festejos de Cimavilla ultima los preparativos y la decoración de sus calles para dar el pistoletazo de salida a diez días de folixa ininterrumpida que arrancarán este viernes, a las 20 horas, con el pregón en la Casa del Chino. No han desvelado quién se subirá este año al balcón, por lo que tocará acercarse para descubrirlo. Como es habitual, la fiesta quedará servida con el tradicional desfile de introcharangueros y cabezudos, que se enlazarán con los conciertos en las plazas del barrio y la primera gran verbena en la carpa, amenizada por Rafa Kas y Vity DJ.

Programa completo Viernes 5: Pregón en la Casa del Chino (20.30). Desfile introcharangueros y cabezudos (21). Conciertos en las plazas del barrio (21.30). Rafa Kas y Vity DJ en la carpa hasta fin de fiesta (23).

Sábado 6: Música en directo en las plazas (13). Cucaña frente a la Cuesta'l Cholo (17). Desfile introcharangueros y cabezudos (20). Conciertos en las plazas del barrio (20.30). Carlos Gómez (La Voz) y DJ Jose Castro en la carpa hasta fin de fiesta (23).

Domingo 7: Música en directo en las plazas (13). Sesión vermú, degustación y DJ (13.30). Desfile introcharangueros y cabezudos (19). Conciertos en las plazas del barrio (20). Concierto de Lïbre en la carpa (20). Chusma Cover Band y Vity DJ en la carpa hasta fin de fiesta (23).

Lunes 8: Gran espicha amenizada con gaita y DJ en la carpa (13.30). Sesión de cine en la carpa (22).

Martes 9: II Campeonato de tortillas en la carpa (18.30). Sesión de cine en la carpa (22).

Miércoles 10: Juegos infantiles en la carpa (17). Taller de cocina infantil y merendola (18.30). Sesión de cine en la carpa (22).

Jueves 11: Silvidos y Gemidos y DJ Chechu en la carpa hasta fin de fiesta (20.30).Viernes 12. Fiesta de la espuma y gran chocolatada (17). Desfile introcharangueros y cabezudos (19.30). Conciertos en las plazas del barrio (20). Eleven y DJ RVS (23).

Sábado 13: Entrega del bollo (13). Música en directo en las plazas (13.30). Partido solteros contra casados (18). Desfile introcharangueros y cabezudos (19.30). Conciertos en las plazas del barrio (20). Lookout y DJ Jose Castro en la carpa hasta fin de fiesta.

Domingo 14: Ofrenda floral a Fleming con desfile y pasacalles (12). Gran sardinada amenizada con actuación hasta fin de fiesta (14.30).

En La Guía, sin embargo, será la excaldaldesa Paz Fernández Felgueroso quien inaugurará las fiestas a las 18 horas. Dará el pregón en el colegio Río Piles y, acto seguido, las celebraciones se trasladarán al IES El Piles para proceder al reparto del bollo a los socios, que será de 20 a 21.30 horas. Después Nerea Vázquez pondrá la nota musical, que continuará a las 23 horas con Diazz DJ.

En el otro lado del concejo, la parroquia de Serín se centrará en su cantera y desplegará, a partir de las 17 horas, una tarde de juegos infantiles para los más pequeños. No será hasta las 23 horas cuando Reflejos suba al escenario para ponerle ritmo a la noche.

Programas viernes 5 La Guía. Pregón a cargo de Paz Fernández Felgueroso, en el colegio Río Piles (19). Día del socio, en el IES El Piles (de 20 a 21.30). Actuación musical de Nerea Vázquez (21.30). Diazz DJ (23).

Serín. Juegos infantiles (17). Reflejos (23.30).

La Camocha. Holi party y fiesta de la espuma (18). Pregón a cargo de Julio García, deportista asturiano campeón regional, nacional y mundial en press de banca (20). Campeonato de parchís (20.30). Verbena con Pepo K-libre y el dúo Pamela y Agustín (21.30).

La Camocha, por su parte, comenzará por todo lo alto. Holi party y fiesta de la espuma para calentar motores antes del pregón del deportista Julio García, que seguirá con campeonato de parchís y verbena de la mano de Pepo K-libre y el dúo Pamela y Agustín.