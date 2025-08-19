Harry Potter se cuela en las fiestas del Club Natación Santa Olaya, del 5 al 8 de septiembre Habrá hinchables, holi party, fiesta de la espuma un maratón solidario de pádel y el pregón correráa cargo de Sara Lolo, excapitana del Telecable Hockey

Cuatro días de fiesta repletos de actividades «para todos los gustos y todos los miembros de la familia». El Club Natación Santa Olaya ya lo tiene todo preparado para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas sociales, que tendrán lugar del 5 al 8 de septiembre en Gijón y serán las primeras de la nueva junta directiva que encabeza Gonzalo Méndez. Haciendo gala de su fuerte apuesta por la parte social, el club ha preparado un programa muy completo pensado para disfrutar en familia: desde los ya tradicionales hinchables para pequeños y mayores, hasta un maratón de pádel solidario o juegos acuáticos en la piscina exterior.

Entre las novedades, destaca una «muy curiosa»: la proyección de las películas del universo Harry Potter, que se repartirán en un maratón de tres días entre el sábado, domingo y lunes. «Han sido los propios niños del club de lectura quienes han querido hacerlo para después debatir sobre la saga en sus reuniones», subrayó el presidente, Gonzalo Méndez. Se proyectarán el sábado y domingo a las 12 horas y el lunes a las 17.

EL PROGRAMA Viernes 5. Hinchables (de 17 a 20). Torneo parchís (18). Pregón a cargo de Sara Lolo, excapitana del Telecable Hockey Club (19). Actuación musical de Eleven (19.30).

Sábado 6. Hinchables (de 12 a 14 y de 17 a 20). Holi party (12 a 13). Películas de Harry Potter (12). Exhibición de rugby (16). Cars infantiles (17.30 a 20). Torneo tenis de mesa (17.30). Actuación musical de Ítaca (18.30). Taller de cócteles sin alcohol y discoteca juvenil (19.30 a 21).

Domingo 7. Maratón pádel solidario (10). Hinchables (de 12 a 14 y de 17 a 20). Juegos acuáticos (12 a 14). Películas de Harry Potter (12). Sesión vermú con Gil & Him (13). Fiesta de la espuma (17 a 18). Bautismo de buceo (17 a 19). Torneo tenis de mesa (17.30).

Lunes 8. Hinchables (de 12 a 14 y de 17 a 20). XXXV Cross Subida a la Campa (11). Misa (13). Comida de hermandad (13.30). Concurso decoración mesas (15). Juegos tradicionales (16.30 a 17.30). Películas de Harry Potter (17). Actuación musical de Moriarty (18.30).

Todo comenzará el viernes 5. Los hinchables estarán en funcionamiento desde las 17 horas y las finales del torneo de parchís comenzarán a las 18, aunque la inauguración oficial no será hasta una hora más tarde, cuando la excapitana del Telecable Hockey Club y socia del club «desde pequeña», Sara Lolo, se suba al escenario para dar el pregón.

Rugby, buceo y torneos

En el ámbito deportivo, el sábado, a las 16 horas, habrá una exhibición de rugby a cargo de los jugadores del Calzada Rugby Club en la zona exterior. El domingo, sin embargo, a partir de las 10 horas se celebrará un maratón solidario de pádel en favor de la asociación Sin Límites, centrada en actividades educativas y deportivas para personas con discapacidad. «Hay una peculiaridad, que es no saber a quién te vas a enfrentar hasta el momento de jugar. Eso le da un matiz especial», remarcó Méndez.

Ese mismo día, de 17 a 19 horas, habrá también bautismo de buceo a cargo de la Federación de Submarinismo para que cualquier persona, tenga o no experiencia previa, pueda realizar una inmersión en aguas poco profundas acompañada de un instructor, mientras que los torneos de tenis de mesa serán el sábado y el domingo a las 17.30 horas.

Vuelven también las fiestas del color y de la espuma. La holi party será el sábado, a las 12 horas, en la pista de atletismo y la fiesta de la espuma el domingo, a las 17, en la pista de mini futbito. Un sinfín de opciones junto a los cars infantiles, el concurso de decoración de mesas o los juegos acuáticos del sábado por el Día del Agua y las actuaciones musicales de los grupos Eleven, Ítaca, Gil & Him y Moriarty.

Memorial a Daniel Ordóñez

La 35 edición del Cross Subida a la Campa 'Memorial a Daniel Ordóñez' coincidirá con el Día del Socio y será el lunes a las 11 horas, seguida de misa y la tradicional comida de hermandad en la carpa. Como novedad, este año se ha habilitado un código QR para facilitar la inscripción en las diferentes actividades.