El Grupo Covadonga celebra 4 días de fiestas, «con nueva piel y mismo espíritu»

El Real Grupo Covadonga y el Club de Natación Santa Olaya conmemoran, desde hoy y hasta el próximo 8 de septiembre, sus fiestas sociales. La presentación de las nuevas equipaciones deportivas en la que se desvelará la nueva marca que vestirá la entidad, «con una nueva piel, pero el mismo espíritu grupista», a las 13 h y la actuación de la orquesta Ráfaga a las 21 h son los principales actos de hoy. De Norte a Sur amenizará el vermú de mañana e Igor Paskual & his Rockin'Rothkos la verbena nocturna. El sábado a medianoche tendrán lugar los tradicionales fuegos artificiales. La última jornada festiva, el lunes, comenzará con la actución de Crosos y Danzas a las 11.45 h. La ofrenda floral a los socios fallecidos y la misa continuarán hasta las 13 h cuando se harán entrega de los galardones a deportistas con medalla en Campeonatos de España y/o internacionales de 2024. Además, el piragüista Oleg Shelestenko será premiado con La Santina por sus 25 años como trabajador del Grupo.

Los más pequeños serán los grandes protagonistas de las fiestas sociales del Club de natación Santa Olaya con multitud de actividades dirigidas para ellos. Esta tarde a partir de las 17 horas disfrutarán de hinchables. También dispondrán de ellos el sábado, domingo y lunes a las 12 h. Mañana una 'Holy Party' es el evento más esperado de 12 a 13 horas. La fiesta de la espuma a las 17 horas del domingo y tres proyecciones de películas de Harry Potter (viernes y sábado a las 12 h y domingo a las 17 h, amenizarán los cuatro días de celebraciones que también cuentan con actividades para todos los públicos.

Sara Lolo, la pregonera

El pregón tendrá lugar, esta tarde a las 19 horas, a cargo de la ex capitana del Telecable Hockey Club, Sara Lolo. Además, Ítaca actuará el sábado a las 18.30 h y el domingo se llevará a cabo la comida de hermandad a las 13.30 horas y el XXXV Cross subida a La Campa.