Oleg Shelestenko. E.C.

El piragüista Oleg Shelestenko, premiado por sus 25 años como trabajador del Grupo Covadonga

La extensa trayectoria deportista y la vida laboral de este grupista, de origen ucraniano, «es un ejemplo de entrega y superación», destacan desde la entidad

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:37

Comenzó a formar parte de la familia 'grupista' en 1992 como piragüista, disciplina en la que pronto destacó y en la que llegó a representar ... al Real Grupo Cultural Covadonga en la alta competición. Esa exigencia deportiva la compaginó con la laboral, el deportista de origen ucraniano Oleg Shelestenko. Y es que en 1999 y con 32 años, inició su etapa profesional como trabajador del club, entidad en la que en este año cumple 25 años como trabajador. «Una fidelidad, entrega, esfuerzo y compromiso único y meritorio de recibir La Santina por parte del Grupo», expresan en un comunicado la entidad deportiva que hará entrega de esta distinción a Shelestenko el próximo lunes, 8 de septiembre.

