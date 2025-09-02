El piragüista Oleg Shelestenko, premiado por sus 25 años como trabajador del Grupo Covadonga

Comenzó a formar parte de la familia 'grupista' en 1992 como piragüista, disciplina en la que pronto destacó y en la que llegó a representar ... al Real Grupo Cultural Covadonga en la alta competición. Esa exigencia deportiva la compaginó con la laboral, el deportista de origen ucraniano Oleg Shelestenko. Y es que en 1999 y con 32 años, inició su etapa profesional como trabajador del club, entidad en la que en este año cumple 25 años como trabajador. «Una fidelidad, entrega, esfuerzo y compromiso único y meritorio de recibir La Santina por parte del Grupo», expresan en un comunicado la entidad deportiva que hará entrega de esta distinción a Shelestenko el próximo lunes, 8 de septiembre.

Shelestenko se muestra muy agradecido por este galardón y destaca a EL COMERCIO «que no concibo mi vida sin el Grupo. Todo lo que soy me lo he forjado aquí, en todos los sentidos. Por supuesto, también como socio, porque ser un grupista es todo un honor», destaca a este periódico este deportista y trabajador que nunca dejó de palear. «Aunque la vida laboral me reclamaba gran parte de mi tiempo, nunca dejé de esforzarme por mi pasión, el piragüismo», expresa el galardonado. Entre turnos y entrenamientos en Trasona, era habitual ver a Shelestenko palear en el canal del río Piles. «Si no me encuentras en mi casa, estoy en el Grupo, es mi segundo hogar», confiesa a este medio el orgulloso trabajador del Grupo. «Para mi, esta entidad lo es todo. Es mi familia, es mi refugio y también donde me siento libre de ser como soy. Moriré como grupista. Solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que ha supuesto para mi esta entidad», explica este trabajador incansable.

Padre orgulloso de dos hijos, Shelestenko habla con emoción de cómo su hijo mayor decidió seguir sus pasos en el piragüismo mientras que la pequeña combina con talento y disciplina su amor por el violín con el voleibol. Su familia es su mayor motor y, junto a su mujer Elena, con la que comparte largas jornadas en el gimnasio del Grupo.

Fiestas patronales

Shelestenko recibirá La Santina el lunes 8 de septiembre, día de la Virgen de Covadonga, dentro de las fiestas patronales que organiza la entidad y entre las que destacan la verbena nocturna con actuación de Ráfaga de este viernes, día 5. El sábado 6 será el Show de Charly Teibol e Igor Paskual & his Rockin'Rothkos. El domingo los tradicionales fuegos artificiales a medianoche y el lunes la entrega de los premios.