Pedro Carrillo, vicepresidente segundo de las áreas deportivas y de eventos del Grupo Covadonga; Joaquín Miranda, presidente, y Nacho Aybar, director deportivo del club, en la presentación de las fiestas. Paloma Ucha

José de Rico, Ráfaga e Igor Paskual actuarán en las fiestas del Grupo Covadonga

El programa, del 5 al 8 de septiembre, incluye más oferta gastronómica, un taller para mayar sidra y una novedosa marcha sostenible hasta Mareo

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 21:23

Las fiestas del Grupo de Cultura Covadonga, que se celebrarán del 5 al 8 de septiembre en Gijón, ya calientan motores. A falta de concretar los últimos detalles del programa, el cartel de este año viene pisando fuerte: Ráfaga (viernes 5), El Show de Charlie Teibol e Igor Paskual and his Rockin' Rothkos (sábado 6) y José de Rico (domingo 7) serán los artistas encargados de poner la nota musical a los festejos grupistas. Entre las muchas novedades, este año amplían su oferta gastronómica con foodtrucks de Berty's, Chibiski, Tresnonnas, La Gofrería, Helados Verdú y Robi, famoso por su chocolate con churros.

EL PROGRAMA

  • Viernes 5. Actuación musical de Ráfaga, en la sede de Mareo (hora por definir).

  • Sábado 6. Sesión vermú con De Sur a Norte (13.30). El Show de Charlie Teibol e Igor Paskual and his Rockin' Rothkos (hora por definir). En Las Mestas.

  • Domingo 7. Sesión vermú con José Taboada (13.30). José de Rico y DJs (hora por definir). Fuegos artificiales (0). En Las Mestas.

  • Lunes 8. Sesión vermú con el dúo Eleven (14). En Las Mestas.

«Es una edición muy especial. La hemos preparado con el corazón y la intención de mantener vivas nuestras tradiciones, pero también de incorporar novedades que aporten frescura y nuevas experiencias para todos», destacó el presidente, Joaquín Miranda.

Homenaje a 1.431 socios

Uno de los momentos más emotivos de las fiestas, si no el que más, será el domingo 7 con el reconocimiento a los socios más veteranos y a los que van cumpliendo años en el Grupo. Rendirán homenaje a 513 socios de mérito (35 años de antigüedad y 65 cumplidos), 235 socios de honor (más de 50 años de antigüedad) y 683 socios de mérito (35 años de antigüedad). «En total, 1.431 socios que representan historia, compromiso y un ejemplo para todos nosotros», remarcó Miranda. Al día siguiente, el lunes 8, después de la misa tendrá lugar el homenaje a los 134 deportistas con medallas en campeonatos de España y del mundo, así como la entrega de las distinciones 'Grupista ejemplar' y 'Trayectoria deportiva', cuyos protagonistas se darán a conocer el próximo lunes.

El programa festivo arranca el viernes 5 en Mareo con una novedad muy especial: la actividad 'Mayando se entiende la gente', un taller para que los más pequeños y sus familias conozcan de primera mano la cultura sidrera asturiana aprendiendo a mayar al modo tradicional. El sábado, ya en Las Mestas, llegará otra: la caminata a Mareo se transforma en marcha sostenible, con el objetivo de «disfrutar del deporte al aire libre y concienciar sobre el respeto a la fauna, flora y el entorno».

En el plano deportivo, destacan los partidos de balonmano –con homenajes a Roncero y Mateos–, baloncesto, hockey y el partido de veteranos frente al Sporting, si bien no faltarán torneos de minigolf, maratón familiar, juegos tradicionales y fitness para todas las edades. El domingo 7 será el día grande, con unos fuegos artificiales que superarán todas las ediciones anteriores.

