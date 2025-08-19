José de Rico, Ráfaga e Igor Paskual actuarán en las fiestas del Grupo Covadonga El programa, del 5 al 8 de septiembre, incluye más oferta gastronómica, un taller para mayar sidra y una novedosa marcha sostenible hasta Mareo

Pedro Carrillo, vicepresidente segundo de las áreas deportivas y de eventos del Grupo Covadonga; Joaquín Miranda, presidente, y Nacho Aybar, director deportivo del club, en la presentación de las fiestas.

María Agra Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 21:23

Las fiestas del Grupo de Cultura Covadonga, que se celebrarán del 5 al 8 de septiembre en Gijón, ya calientan motores. A falta de concretar los últimos detalles del programa, el cartel de este año viene pisando fuerte: Ráfaga (viernes 5), El Show de Charlie Teibol e Igor Paskual and his Rockin' Rothkos (sábado 6) y José de Rico (domingo 7) serán los artistas encargados de poner la nota musical a los festejos grupistas. Entre las muchas novedades, este año amplían su oferta gastronómica con foodtrucks de Berty's, Chibiski, Tresnonnas, La Gofrería, Helados Verdú y Robi, famoso por su chocolate con churros.

EL PROGRAMA Viernes 5. Actuación musical de Ráfaga, en la sede de Mareo (hora por definir).

Sábado 6. Sesión vermú con De Sur a Norte (13.30). El Show de Charlie Teibol e Igor Paskual and his Rockin' Rothkos (hora por definir). En Las Mestas.

Domingo 7. Sesión vermú con José Taboada (13.30). José de Rico y DJs (hora por definir). Fuegos artificiales (0). En Las Mestas.

Lunes 8. Sesión vermú con el dúo Eleven (14). En Las Mestas.

«Es una edición muy especial. La hemos preparado con el corazón y la intención de mantener vivas nuestras tradiciones, pero también de incorporar novedades que aporten frescura y nuevas experiencias para todos», destacó el presidente, Joaquín Miranda.

Homenaje a 1.431 socios

Uno de los momentos más emotivos de las fiestas, si no el que más, será el domingo 7 con el reconocimiento a los socios más veteranos y a los que van cumpliendo años en el Grupo. Rendirán homenaje a 513 socios de mérito (35 años de antigüedad y 65 cumplidos), 235 socios de honor (más de 50 años de antigüedad) y 683 socios de mérito (35 años de antigüedad). «En total, 1.431 socios que representan historia, compromiso y un ejemplo para todos nosotros», remarcó Miranda. Al día siguiente, el lunes 8, después de la misa tendrá lugar el homenaje a los 134 deportistas con medallas en campeonatos de España y del mundo, así como la entrega de las distinciones 'Grupista ejemplar' y 'Trayectoria deportiva', cuyos protagonistas se darán a conocer el próximo lunes.

El programa festivo arranca el viernes 5 en Mareo con una novedad muy especial: la actividad 'Mayando se entiende la gente', un taller para que los más pequeños y sus familias conozcan de primera mano la cultura sidrera asturiana aprendiendo a mayar al modo tradicional. El sábado, ya en Las Mestas, llegará otra: la caminata a Mareo se transforma en marcha sostenible, con el objetivo de «disfrutar del deporte al aire libre y concienciar sobre el respeto a la fauna, flora y el entorno».

En el plano deportivo, destacan los partidos de balonmano –con homenajes a Roncero y Mateos–, baloncesto, hockey y el partido de veteranos frente al Sporting, si bien no faltarán torneos de minigolf, maratón familiar, juegos tradicionales y fitness para todas las edades. El domingo 7 será el día grande, con unos fuegos artificiales que superarán todas las ediciones anteriores.