La Cometcon más mágica arranca en Gijón con un suelo led interactivo

La decimotercera edición de la CometCon, el evento de ocio joven y alternativo más esperado del verano asturiano, que prevé reunir a cerca de 25.000 visitantes con un programa repleto de actividades para todas las edades, comienza hoy, a las 12 horas, con la reproducción de MV'S en la zona Kpop. Destaca también, a las 14, la presentación del nuevo cómic de Javi Beltrán, 'Putobuenrollismo y Decisiones del autor Zazo'. El recinto ferial Luis Adaro de Gijón acogerá, durante tres días, hasta el domingo 7, esta propuesta que viene cargada de novedades como la lucha libre de Wrestling.

Además, en esta nueva edición la CometCon se adentra en el mundo Playmobil. «Siempre teníamos Lego, pero este año hemos querido sumar una zona especificación tiendas de Playmobil que viene de todas partes de Asturias y de fuera de la región», explica el director del evento Héctor Lasheras. La PequeCon, un especio destinado a los más pequeños, también se presenta como una de las grandes innovaciones y contará con hinchables y un suelo led interactivo, formado por múltiples paneles digitales sobre el que se podrá caminar, correr o bailar generando imágenes, animaciones y efectos visuales. Será, de hecho, la primera vez que esa pieza sea vista en Asturias.

Mañana, de 13 a 17 horas, se celebrará la Cometcon Talent en el auditorio, y el domingo, a las 16 horas, tendrá lugar la pasarela de Cosplay Stage.