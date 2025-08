Festival Imposible, el lugar en el que todo puede pasar

Inés Barea Gijón Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:26 Comenta Compartir

Amy Winehouse, Queen, David Bowie, Beyoncé, Coldplay, Oasis, Taylor Swift y AC/DC serían los cabeza de cartel perfectos para el festival soñado de muchas personas. Y, a ser posible, sin moverse de Gijón. Suena inverosímil, pero casi como si pudiera hacerse realidad, la primera edición del Festival Imposible traerá hasta el Jardín Botánico Atlántico la proyección en pantalla gigante de los conciertos más icónicos de estos ocho genios de la música.

Será los días 6 y 7 de septiembre. «Cada proyección ha sido cuidadosamente seleccionada por su impacto cultural y su poder de emocionar, incluso décadas después de haber sido vivida por primera vez», comparten desde Divertia, que organiza el evento junto al Ayuntamiento de Gijón con el apoyo de Caja Rural y Mahou.

Los fans de Amy Winehouse podrán deleitarse con el concierto que la cantante ofreció en Londres durante la gira de 'I Told You I Was Trouble', en 2007. El de Beyoncé, grabado en 2010, forma parte de 'I AM... World Tour', una de las etapas de mayor éxito de su carrera. Coldplay, la banda que congrega a miles de fans cada vez que sube al escenario, se mostrará al público gijonés con un concierto de la gira 'Live' en 2012.

«Historia viva» es, por su parte, la actuación de David Bowie que se podrá disfrutar, pues pertenece a la presentación del disco 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars', de 1973. E historia es, también, la legendaria actuación que Freddy Mercury y su banda ofrecieron en Wembley en 1983 y que también llegará al Botánico.

Cierran el cartel la aclamadísima Taylor Swift, con un concierto del 'Speak Now World Tour Live', en 2011; Oasis, con su actuación en Wembley del año 2000, y el potente directo de AC/DC, grabado en el londinense Donington Park en 1991. Ya lo ven: parecía imposible, pero nada lo es.