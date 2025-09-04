Cultura en la calle para recordar a Xuan Bello

M. F. Antuña Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:36 Comenta Compartir

Vuelve La Favorita, el Festival Internacional de Cultura Contemporánea, y lo hace huérfana y rebautizada. Luarca acoge desde esta tarde y hasta el domingo una cita cultural que lleva en su nombre el de Xuan Bello, el escritor fallecido al finalizar el mes de julio y que puso toda el alma y el empeño en ponerlo en marcha. De la mano de Alberto Morell, codirector junto a Bello, presentamos las distintas propuestas que verán la luz. «Los lugares de las acciones y representaciones serán todos urbanos: plazas, calles, puentes, diques, etc., de Luarca. De esta manera, se convertirán estos espacios de convivencia en lugares de transmisión de la cultura y el arte contemporáneo. Será muy sorprendente para los lugareños encontrarse con estos sitios por los que siempre han pasado en su vida cotidiana, convertidos en improvisados escenarios y lugares de encuentro», augura Morell.

Jueves 4

En la en la plaza de Severo Ochoa de Luarca, a las 17.30 horas, comienza el festival, que a las 18 horas cuenta con la presencia de Gabi Martínez. «Escritor catalán de una gran trayectoria literaria traducida en diez países, dará una charla con el título 'Deltas, LiterNatura y vanguardias en el Puerto'», cuenta el organizador de esta cita. Tras él, será el turno de Fernando Renjifo, autor y director escénico madrileño, que presenta '114 visiones': «Es una vídeo-performance basada en el libro 'Las contemplaciones de los misterios', del místico andalusí Ibn Arabi y que se realizará en la iglesia de Santa Eulalia», detalla Morell.

Este mismo día, el poeta gaditano José Manuel Benítez Ariza, autor de trece poemarios, «hará una lectura comentada de su obra, que se llama 'Laberinto' (20.30 horas). La memoria, lo cotidiano, la nostalgia, se dejan ver en sus poemas.

Más tarde, Jesper Ravn, «arquitecto danés, presentará una instalación de luz, llamada 'Step into the light', en la plaza de Severo Ochoa, en la que invita a todas las personas, en distintos espacios urbanos, a sentirse protagonistas y así romper la barrera entre ser actor o ser espectador», narra Morell. Eso ocurrirá cuando lleguen las diez menos cuarto de la noche. Media hora después retornará la poesía de la mano de Miguel Rodríguez Monteavaro y los músicos Pepín de Muñalén y Andrés Rodrígues. «Nos presentan un espectáculo poético-musical desde la contemporaneidad cultural asturiana», anuncia el organizador.

Viernes 5

Aida Falcón, escritora cubana, abre a las seis de la tarde el programa acompañada de la escritora y periodista gaditana María Ángeles Robles. «Harán unas lecturas comentadas de sus libros 'Algunas cosas' y 'Paisaje interior', respectivamente».

El programa se adentrará a continuación en el mundo de la performance de la mano del autor y director escénico italiano Carlo Sella y el dramaturgo y escritor Carlo Galiero. Será a las 19.15 horas y contará con la participación del público. Su reflexión artística: «Los espacios y las identidades».

La identidad saldrá de nuevo a escena a continuación en perfecta conexión con la tradición, a las 20.30 horas, cuando el músico Flavio Benito, junto a Diego Lobo y la banda asturiana Saxum de gaitas, «presentarán unas piezas musicales de gran tradición oral llevadas a cabo desde una propuesta de vanguardia».

La última de las propuestas de la jornada llegará a las 22.15 horas. Previa instalación de 'Step into the light' en la plaza de Abastos, «la artista multidisciplinar Orovega presentará una experiencia poético-musical que fusiona Dj set en vivo, voces recitadas y cantadas en directo, sintetizadores y una exploración visual», anuncia Morell.

Sábado 6

Las seis de la tarde es el momento en que comenzará la actividad, en este caso de la mano de Juanjo Menéndez: «Nos presenta un documental sobre las brañas. Este trabajo titulado 'El semblante' fue grabado y montado con sus propios medios y cuenta con entrevistas realizadas por Xuan Bello a varios expertos en el tema».

La siguiente cita (19.15 horas) será de nuevo con la performance: «La poeta y artista de performance coreana Lina Lee y el coreógrafo y artista de performance griego Evangelos Biskas nos presentan 'Inyeon', explorando la profunda naturaleza de las relaciones humanas».

A continuación, llegará otra propuesta artística de esta misma disciplina. La artista Kimvi realizará la performance 'Mountain water' (20.30 horas), que invita a los participantes a conectar profundamente con los paisajes físicos y metafóricos que les rodean«.

El Puerto de Luarca será donde se pueda ver la instalación 'Step into the light' antes de que la coreógrafa y bailarina americana Constance Anderson presente 'I Left My Body on a Distant Shore' (22.15), «una reflexión corporal sobre el límite entre el agua y el mar a través de la rampa de izado de barcos del puerto».

Domingo 7

Alba Cid, Nieves Neira y Anxo Angueira leerán varios poemas en homenaje a Rosalía de Castro en el puente azul del jardín de la Fonte Baxa a las doce del mediodía dominical. Será así como arranque la jornada de despedida de La Favorita, que pondrá el broche de oro a la cita en la playa de Luarca. «Terminará el festival con una acción de despedida realizada por todos los artistas que han participado».