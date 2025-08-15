El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El festival La Favorita une su nombre al de Xuan Bello

El certamen creado por el escritor celebrará su próxima edición en Luarca del 4 al 7 de septiembre

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:42

. Además de escritor y comunicador, Xuan Bello fue siempre un esforzado activista cultural. Uno de sus últimos proyectos y en el que había depositado ... toda su ilusión, el festival de cultura contemporánea La Favorita de Luarca, unirá su nombre al suyo en la nueva edición que se celebrará del 4 al 7 de septiembre y en la que trabajaba su creador cuando le sobrevino la muerte, junto a su socio en la organización del evento, el arquitecto Alberto Morell. Tal como explica la propia organización en una nota informativa, la decisión de llevarlo a cabo, siguiendo el programa tal como había sido diseñado por Bello y Morell en los últimos meses, fue adoptada de forma unánime por todas las personas implicadas en el festival, comenzando por los propios artistas invitados a participar y respaldada por el Ayuntamiento de Valdés, patrocinador del encuentro, «como el mejor homenaje a su fundador». Fue el propio consistorio el que propuso la idea de que el festival pasase a llamarse La Favorita de Xuan Bello, una iniciativa que ha contado con la aprobación de la familia del escritor.

