El festival La Favorita une su nombre al de Xuan Bello

. Además de escritor y comunicador, Xuan Bello fue siempre un esforzado activista cultural. Uno de sus últimos proyectos y en el que había depositado ... toda su ilusión, el festival de cultura contemporánea La Favorita de Luarca, unirá su nombre al suyo en la nueva edición que se celebrará del 4 al 7 de septiembre y en la que trabajaba su creador cuando le sobrevino la muerte, junto a su socio en la organización del evento, el arquitecto Alberto Morell. Tal como explica la propia organización en una nota informativa, la decisión de llevarlo a cabo, siguiendo el programa tal como había sido diseñado por Bello y Morell en los últimos meses, fue adoptada de forma unánime por todas las personas implicadas en el festival, comenzando por los propios artistas invitados a participar y respaldada por el Ayuntamiento de Valdés, patrocinador del encuentro, «como el mejor homenaje a su fundador». Fue el propio consistorio el que propuso la idea de que el festival pasase a llamarse La Favorita de Xuan Bello, una iniciativa que ha contado con la aprobación de la familia del escritor.

El nombre original del festival impulsado por el escritor de Paniceiros fue tomado del bergantín que realizó en 1869 la travesía entre Filadelfia y Luarca, un guiño a la vocación de este encuentro multidisciplinar y multilingüístico por aunar «lo local y lo universal desde un proyecto con voluntad de transformación social y que defiende la creación artística como herramienta de cambio y sostenibilidad». Entre los creadores que han confirmado su presencia en La Favorita de Xuan Bello está la bailarina norteamericana Constance Anderson, el danés Jesper Ravn, los artistas performativos holandeses Lina Lee y Evangelos Biskas, la performer británica Kimwi, el actor italiano Carlo Sella, además del dramaturgo español Fernando Renfijo, la música Orovega, los escritores Gabi Martínez o Alba Cid, entre otros, y los músicos Flavio Benito, Muñalén, Rodrigues y Monteavaro, Diego Lobo y la Banda Saxum.

