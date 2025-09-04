Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades El embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez, abrirá las fiestas de San Mateo con el pregón desde el Ayuntamiento de Oviedo el jueves 11

Sebastián Yatra actuará el martes 16 en La Ería en uno de los conciertos de las fiestas de San Mateo de Oviedo.

Susana Neira Oviedo Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:47 Comenta Compartir

Con un pregón «emotivo y lleno de sentimientos», el ovetense Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá, abrirá San Mateo desde el balcón consistorial de Oviedo el próximo jueves 11. Será, en cambio, el chupinazo a cargo de Eva Otero, campeona de Europa sub21 de kárate, «uno de los momentos más emocionantes», quien marque el pistoletazo oficial del inicio de las fiestas, que este año durarán doce días -más la romería de El Cristo, el domingo 28-, y contarán con un presupuesto de 1,27 millones de euros, similar al del pasado año. Pero sobre todo, ofrecerá «un programa para todos los públicos con música, múltiples actividades y diversión asegurada».

Programación de San Mateo, del 11 al 21 de septiembre Pregón y chupinazo el jueves 11 El embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, ofrecerá el pregón desde el balcón consistorial a las 20 horas, lo que dará paso al lanzamiento del chupinazo a cargo de Eva Otero, campeona de Europa sub 21 de kárate. Abrirán los chiringuitos y a las 21.15 horas, concierto de La Última Legión en la calle Uría –en este mismo escenario actuará Assia al domingo 21–.

Día de América en Asturias La Fiesta de Interés Turístico Nacional, con un desfile multicultural por las calles del centro, se celebrará el día 19. Comenzará a las 17 horas.

Día del Real Oviedo en La Rosaleda De 17 a 20 horas, los asistentes disfrutarán el lunes 15 de un photocall con los capitanes, un futbolín gigante hinchable y la presencia de 'Garra'.

Día de la Seguridad Ciudadana Exhibición de vehículos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil en la calle Pelayo, frente al Teatro Campoamor, el jueves 18, de 17 a 20 horas.

Fuegos artificiales El espectáculo 'Sinestesia' comenzará a las 22 horas del día 20 en el parque Tuero Bertrand de Montecerrao.

Festividad de San Mateo Misa en honor de San Mateo en la Catedral, a las 12 horas, y reparto del bollo, el día 21.

Casetas hosteleras por El Antiguo y el Campo Tras la desaparición de los chiringuitos, el nuevo modelo regresará a la plaza de la Catedral, Porlier y los paseos del Bombé y de La Herradura. El horario será de domingo a jueves de 12 a 3.30 horas, y los viernes y sábados, de 12 a 4 horas.

Conciertos en la carpa de La Ería El recinto acogerá las siguientes actuaciones: Fyin Fest, con Camilo, María Becerra, María Escarmiento, Paula Mattheus, Noan y Mateo Eraña, el sábado 6; Mateo Fest Tributos, con canciones de Hombres G, Estopa y Shakira (gratuito), el viernes 12; la banda Europe el sábado 13; Ilegales y Ritmo Vudú, el domingo 14; Sebastián Yatra, el martes 16; Duncan Dhu y Coque Malla, el miércoles 17; Tekila, el jueves 18 (gratuito); Juan Magán, Omar Montes y Rodrigo Fénix, el viernes 19; Mikel Izal, el sábado 20, y Corazonadas Fest, con Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez, el domingo 21.

Orquestas en el paseo del Bombé Actuarán las siguientes: Los Testigos, viernes 12; Folixa, sábado 13; Fusión, domingo 14; Maneras de Vivir, lunes 15; Cayenna, martes 16; Grupo Da Silva, miércoles 17; Grupo Límite, viernes 19; Rock con ñ, sábado 20; y Grupo Ideas el lunes 22.

Charangas para animar las calles Actuarán la Fanfarria El Felechu el jueves 11; La Xarangana el sábado 13; El Compango el domingo 14; Elite el sábado 20; y Pepe El Chelo, el domingo 21.

Concurso de rock Ciudad de Oviedo Del viernes 12 al domingo 14, y del 16 al 21, con varios grupos invitados. En la plaza de Feijoo.

Música en El Campillín y El Paraguas Los conciertos serán el viernes 12, sábado 13, jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21.

Programación infantil en el Campo Festejos ofrecerá a los más pequeños talleres creativos, juegos, carrusel de madera, Bike spin art, conciertos y un espacio Gaming, entre otros.

Barracas en el parking de Los Prados Del 11 al 22 de septiembre, las atracciones infantiles de pago tendrán el siguiente horario: de domingo a jueves, de 16 a 23 horas; y viernes, sábados y vísperas de festivo, de 12 a 01 horas.

Tren festivo para recorrer la ciudad Del 13 al 21 de septiembre, saldrá de la plaza del Ayuntamiento. Horario, de 11.30 a 14.30 horas, y de 16.30 a 20.30 horas, excepto el día 19 que solo funcionará de mañana. Es gratuito.

Teatro en el Filarmónica Se presentarán las siguientes obras: 'Escándalo en Palacio', el domingo 14 y lunes 15; 'Querida Agatha Christie' el martes 16; 'Atra Billis', el miércoles 17; 'Remátame otra vez', el jueves 18; 'Atraco a las tres', el viernes 19, 'Inmaduros', el sábado 20 y domingo 21. Entradas a la venta.

Menú del indiano en los restaurantes Estas jornadas gastronómicas permitirán disfrutar del menú diseñado por Nacho Manzano, con productos que unen Asturias y América, del 11 al 22 de septiembre.

Punto de respeto en El Antiguo Ofrecerá información sobre cómo actuar si se es víctima de una situación de violencia o si se está presenciando con el objetivo de prevenir la violencia y fomentar el respeto. Estará ubicado en la calle Eusebio González Abascal.

Romería de El Cristo de las Cadenas El colofón de las fiestas será el domingo 28, con la participación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, el grupo de baile Nocéu, la Asociación de Música Tradicional La Xordía y la Asociación Folclórica La Hedra. La misa será a las 12 horas en la iglesia del Cristo de las Cadenas, lo que dará paso música, trucos, juegos de madera, holy party y Los Buscavidas.

Así animó este miércoles a participar la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, que presentó la programación. Con citas clásicas, como la 73 edición del Día de América en Asturias el día 19, el espectáculo de fuegos artificiales desde el parque Tuero Bertrand en Monterrao, el sábado 20, o la propia festividad de San Mateo, con misa en la Catedral y reparto del bollo por parte de la Sociedad Ovetense de Festejos desde la plaza de España. Y otras ya consolidadas, como el Día del Real Oviedo en San Mateo, este año aún más especial por la subida a Primera División y donde los asistentes podrán disfrutar de un 'photocall' con los capitales azules, un futbolín hinchable o la mascota 'Garra' en el paseo de la Rosaleda el lunes 15 por la tarde, de 17 a 20 horas. O las casetas hosteleras en El Antiguo, donde habrá como novedad una costumizada como un pavo real y una diferente distribución de los recintos, con las cocinas separadas del resto, y en el Campo.

Entre los platos fuertes la programación infantil, que llenará el Campo con espacio gaming, talleres creativos, el tradicional carrusel y actuaciones musicales para toda la familia. Y por supuesto la música. Este mismo sábado 6, adelantándose al calendario, «tenemos ya el primer evento de nivel en el recinto de La Ería, con la presencia de grandes artistas a nivel internacional como son Camilo o María Becerra». En este mismo escenario «actuarán la banda Europe, Izal, Mikel Erentxun y Coque Malla, Vicco o Channel, son artistas que traerán a este recinto público de todas las edades, y que vuelven a demostrar que nuestras fiestas están pensadas y organizadas para todos los públicos y distintas generaciones». En cuanto a las críticas por el precio de las entradas, la edil defendió que «la cultura hay que pagarla». Recordó además, que todo lo demás son conciertos gratuitos, citando el espectáculo de La última legión en la calle Uría el jueves 11, las orquestas en el paseo del Bombé o el concurso de rock Ciudad de Oviedo en la plaza de Feijoo, o los de El Campillín y la plaza del Paraguas.