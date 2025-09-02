El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La instalación de las casetas hosteleras en el paseo del Bombé para San Mateo. Fotos: Mario Rojas

San Mateo ya toma las calles de Oviedo

Comienza la instalación de las casetas hosteleras y la carpa de La Ería ya está casi lista para el primer concierto este sábado

Susana Neira
Paz De Alvear

Susana Neira y Paz De Alvear

Oviedo

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:54

En la cuenta atrás para San Mateo, que este año se celebrará del 11 al 21 de septiembre, Oviedo ya ha comenzado los preparativos. Algunos escenarios ya están prácticamente listos, como el recinto festivo de La Ería, que se adelanta en el calendario oficial y acogerá este sábado, 6 de septiembre, su primer concierto, el Fyin Fest, con Camilo, María Becerra, María Escarmiento, Paula Mattheus, Noan y Mateo Eraña. En otros comienzan ahora el montaje, como el de las casetas hosteleras en el paseo del Bombé, escenario de actuaciones diarias y gratuitas, junto a El Antiguo.

El pistoletazo de salida será el próximo jueves 11, con el pregón a cargo de Alfredo Martínez Serrano (Oviedo, 1971), embajador de España en Canadá, desde el balcón Consistorial. Un punto de partida para los festejos de la ciudad, que llenarán las calles con jornadas especiales como el Día de América en Asturias, los fuegos artificiales o el reparto del bollo desde la plaza de España, y ofrecerán más de un centenar de actividades musicales. Entre las de pago, en La Ería, los conciertos de Europe, Ilegales, Sebastián Yatra, Juan Magán, Omar Montes, Izal, Duncan Dhu, Coque Malla o Channel, entre otras.

