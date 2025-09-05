Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos Además de actuar en Cangas de Onís el Día de Asturias, la popular orquesta Panorama ofrecerá otros dos conciertos en el Principado este mes de septiembre

I. G. Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:47

Asturias volverá a bailar al ritmo de la orquesta Panorama. Aunque la prestigiosa formación gallega ya ha mostrado en la región su espectáculo actual, 'Epic Tour', aún tiene varias citas con sus seguidores asturianos. Tres, este mes de septiembre.

La primera está prevista para este 8 de septiembre, Día de Asturias, en Cangas de Onís.

A partir de las 20 horas, en el aparcamiento de la estación de autobuses, actuarán Panorama, Cuarta Calle y Suarezz DJ. La entrada general tiene un coste de 7 euros.

Conciertos en Candás y Coaña

Tras esta verbena, los integrantes de Panorama volverán a la carretera para llevar su 'Epic Tour' por toda España, pero no tardarán en volver a Asturias. De hecho, el día 14 actuarán en Candás, en el marco de las fiestas patronales de El Cristo.

Casi dos semanas más tarde, el día 27, tienen una nueva fecha señalada. Esta vez en Villacondide, en el concejo de Coaña, donde las fiestas de San Coste y San Damián comenzarán el día 20 por todo lo alto.

