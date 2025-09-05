El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El abogado Jacinto Inzunza, pregonero de las fiestas de Pravia. J.I.

Jacinto Inzunza, pregonero de las fiestas del Cristo de Pravia: «Las fiestas del Cristo son la mejor época para estar en Pravia»

«La comunidad europea sigue sin entender la necesidad de proteger la pesca y a las cofradías de pescadores y de darles todo el respaldo posible»

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Pravia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:00

Jacinto Inzunza (Pravia, 1955) es praviano de pura cepa y devoto de la Virgen del Valle. Así mismo se denomina él que, pese a llevar ... viviendo fuera de la villa desde los 20 años, nunca se olvida del pueblo en el que creció. Aunque si hay algo que Inzunza no deja de tener presente nunca, eso es la fiesta del Cristo, de las que este año este abogado es el pregonero. El viernes hablará a sus vecinos en el Ayuntamiento de Pravia a las 20 horas para dar el pistoletazo a los festejos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  7. 7 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jacinto Inzunza, pregonero de las fiestas del Cristo de Pravia: «Las fiestas del Cristo son la mejor época para estar en Pravia»

Jacinto Inzunza, pregonero de las fiestas del Cristo de Pravia: «Las fiestas del Cristo son la mejor época para estar en Pravia»