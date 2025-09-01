Avilés se va de tapas: todos los establecimientos que participan en la ruta gastronómica La Unión de Comerciantes de Avilés y el Ayuntamiento organizan la vigésima edición de la Semana de la Tapa, que se celebra del 1 al 8 de septiembre

Varios de los hosteleros que participan en esta edición de la Semana de la Tapa de Avilés presentaron la iniciativa junto a la UCAYC y el Ayuntamiento.

Lunes, 1 de septiembre 2025

Avilés se vuelve a ir de tapas con una nueva iniciativa gastronómica que invita a recorrer 26 establecimientos de hostelería de la ciudad para degustar pequeñas creaciones en las que probar producto local. Se trata de la vigésima edición de la Semana de la Tapa de Avilés, una iniciativa organizada por la Unión de Comer Comerciantes (UCAYC) y el propio Ayuntamiento de Avilés y que este año tiene récord de participación y se celebrará del 1 al 8 de septiembre.

Participar es muy sencillo, tan solo hay que acudir a alguno de los negocios participantes y pedir la tapa especial de la semana, que tienen precios económicos. Cada local tiene libertad para crear su propia elaboración, pero todos cuidan con mimo el producto local. Por ejemplo, la Bodeguina El Caño del Carbayedo ofrece una preparación a base de carne de angus y bacon, acompañados de mantequilla aromatizada y parmentiere de patata. Por su parte, en Dialva para Vos ofrecen un broche tostado y una quenelle de cacao amargo con Pedro Ximénez, presentada sobre avellanas y brotes frescos y rematada con una lámina de chocolate, sal y pimienta roja.

Además, los clientes pueden ganar premios participando en esta Semana de la Tapa. En cualquiera de los locales participantes se puede recoger un 'gastromapa' en el que se indican todos los negocios y en el que también se pueden sellar cuatro casillas con las tapas que se vayan probando. Después solo hay que entregarlo en la UCAYC y se podrán ganar premios como cheques regalo, visitas bodegas o incluso noches de hotel.

1. 33400 AVILES | Avenida Alemania, 30

2. CASA MARISA | Avenida Alemania, 12 | Horario de tapeo: De 12 a 14h. y de 20 a 23h.

3. CASA LIN | Avenida de los Telares, 3 | Horario de tapeo: De 13 a 15h. y de 19:30 a 22h.

4. BOMBÉ | Plaza Pedro Menéndez, 8

5. GASTRO GALLO | Calle Carreño Miranda, 1 | Descanso: Miércoles

6. YANIK BARRA DEL MERCADO | Plaza Hermanos Orbón · Puesto núm. 1 | Horario de tapeo: Lunes, Martes y Miércoles de 13:00 a 15:30h. Jueves, Viernes y Sábado 13:00 a 15:30 y 20:30 a 23:00h. | Descanso: Domingo

7. VINOTECA SAL DE VINOS | Calle la Muralla, 36 | Horario de tapeo: de lunes a jueves de 13:15 a 15:15h. y de 20:30 a 22:45h. viernes, sábado y lunes 8 de 13:15 a 15h. y de 20:30 a 22:30h. | Descanso: domingo 7

8. L´ALFARERIA | Calle La Ferrería, 25 | Descanso: lunes 1 y martes 2

9. PIZZERÍA LA COMPETENCIA | Calle la Fruta, 20 | Horario de tapeo: De 13 a 15:30 h y de 20 a 23 h

10. LA SERRANA | Calle la Fruta, 9 | Horario de tapeo: de 13:00 a 15h. y de 20:00 a 22:00h.

11. PUNTO DE ENCUENTRO LA MADREÑA | Calle la Ferrería, 3 | Horario de tapeo: de 13.00 a 14.30 y de 20.00 a 22.00h. | Descanso: lunes 1, martes 2 y miércoles 3

12. CASA ALVARÍN | Calle Alas, 2 | Descanso: lunes 1

13. LA COMTIENDA | Plaza de España, 6 | Horario de tapeo: todos los días de 13:00 a 15h. y de 20:00 a 23h.

14. RESTAURANTE DEL´ALBA | Calle Alfonso VII, 2 | Horario de tapeo: miércoles, jueves, domingo y lunes 8 de 13 a 15h. Viernes y sábado: de 13 a 15h. y de 20 a 22:30h. | Descanso: lunes 1 y martes 2.

15. EL NOGAL | Calle San Francisco, 14

16. EL BELLO OTERO | Plaza Domingo Álvarez Acebal, 10 | Horario de tapeo: de 12 a 15 h y de 19:30 a 22:00h.

17. LA LEYENDA | Calle Galiana, 12 | Horario de tapeo: de 12 a 15 horas y de 20 a 00:00 h. | Descanso: lunes

18. LA GARNACHA | Calle Galiana, 50 | Horario de tapeo: de 20 a 23 horas. | Descanso: domingo y lunes.

19. L'ARGAYU | Plaza del Carbayedo, 51 | Horario de tapeo: de lunes a viernes de 18 a 23h. Sábado, domingo y lunes de 12 a 16h. y de 18 a 23h.

20. LA ANTIGUA | Plaza del Carbayedo, 1 | Horario de tapeo: de 13 a 16h. y de 20 a 23h.

21. LOS FOGONES DE DANI | Plaza del Carbayedo, 26 | Horario de tapeo: de 12:30 a 14:30h. y de 20:30 a 22:30h.

22. CASA TATAGUYO | Plaza del Carbayedo, 4

23. LA BODEGUINA DEL CAÑO | Plaza de Carbayedo, 7

24. DIALVA PARA VOS | Plaza del Carbayedo, 25 | Horario de tapeo: de 13:00 a 21:00h.

25. SIDRERÍA YUMAY | Calle Rafael Suárez, 7 - Villalegre. | Descanso: martes

LA CANTINA DE VILLALEGRE | Calle Camino Fuente Marcos, 5 – Villalegre | Horario de tapeo: de 19 a 23h. | Descanso: lunes